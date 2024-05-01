為提供目前就讀高一學生，了解大學參採的數學考科，作為未來升高二選修數學的規劃方向， 大學招聯會於 4 月 30 日公布 115 學年度「繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科 參採查詢系統」，從招聯會首頁連結點選查詢系統即可依據學校、系別、學群類查詢。

相關表格。(表格/大學招生委員會聯合會提供)

基於大學專業課程銜接及選才之需求，招聯會常委會決議從 114 學年度起將「數學乙」納入分 科測驗考科，而在最新公布的 115 學年度「繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科 參採查詢系統」中，可查詢各校系於各招生管道所使用之數學考科，分別為學測數學 A、學測 數學 B、分科測驗數學甲、分科測驗數學乙 4 個考科。 招聯會統計 115 學年度繁星推薦管道有 553 個系組參採數學 A，248 個系組參採數學 B，數學 A 及數學 B 均可進行招生分組或擇一檢定有 119 個系組，有 828 個系組不參採數學。 申請入學則有 622 個系組參採數學 A，277 個系組參採數學 B，數 A 及數 B 均可進行招生分 組或擇一檢定有 139 個系組，有 988 個系組不參採數學。 與 114 學年度相比，兩招生管道使用數學考科情況沒有大幅差異，有近半數系組不參採數學， 參採數學 A 在 3 成左右，數學 B 則接近 1 成 5，其餘約 5%系組則參採數學 A 或數學 B 其中任 一科皆可。

108 課綱所訂的數學學習路徑規劃，將學生修習數學從高二起分為三個軌道，並保留轉軌空間， 對於不同數學需求面向的學生可自由選擇修習路徑。 目前就讀高一學生透過 115 學年度「繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查 詢系統」，了解大學參採的數學考科，作為未來升高二選修數學的規劃方向，招聯會統計 115 學年度分發入學有 73 個系組參採數學 A，158 個系組參採數學 B， 455 個系組參採數學甲， 並有 143 個系組參採數學乙，參採數學 A+數學乙有 1 個系組，參採數學 B+數學乙有 1 個系組， 數學 A 或 B 進行招生分組或擇一檢定有 77 個系組，使用數學 A 或 B 並採計數學乙則有 4 個系 組，還有 888 個系組不參採數學。

相關表格。(表格/大學招生委員會聯合會提供)

招聯會常委會決議從 114 學年度起將「數學乙」納入分科測驗考科，115 學年度使用情況大多 延續前一年，使用分科測驗數乙的 149 個校系組中，以財經、資訊、商管學群居多，占了 7 成 左右。 為了協助高中學校進行課程諮詢時，鼓勵學生探索興趣與性向，對於學群學類有更深入的認識 後，學生可依據需求選課，因此招聯會提早兩年公布各招生管道所參採之數學考科，是為了配 合學生升高二選課需求，作為生涯及選課輔導之參考，不過，招聯會提醒，最終各校系使用的 考科還是依據當年度公布的招生簡章為準。