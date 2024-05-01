台灣世界展望會董事長丁廣欽昨（30日）獲頒國立暨南國際大學的管理學院名譽博士，表彰丁廣欽長年獻身台灣與國際的金融界、社會公益事業等領域，其專業能力與卓越成就受到廣泛的殊榮肯定，是極具國際影響力的領袖，同時，其無私奉獻的精神更是人類社會的表率。法務部長蔡清祥特別前往暨大與會見證頒授儀式，同時表彰丁廣欽董事長對於台灣與越南之間司法互助上的貢獻。

丁廣欽董事長，在商業管理領域上，他的專業能力和卓越成就廣泛受到肯定。(照片/國立暨南國際大學提供)

國立暨南國際大學校長武東星表示，畢業於哈佛大學經濟學系的丁廣欽董事長，並同時也是麻省理工學院商業管理碩士，曾任職於摩根史坦利公司副總經理、第一金控公司及第一商業銀行董事等職務。在商業管理領域上，他的專業能力和卓越成就廣泛受到肯定，曾在2011年獲得艾森豪獎金、台灣國防部榮譽獎章、國立暨南國際大學榮譽校友、越南司法部長獎章等殊榮。更難能可貴的是，很多人不知道丁廣欽還是台灣世界展望會的董事長，他在投身於金融產業界的同時，更長期獻身社會公益事業，同時擔任多個基金會及董事會的重要職位。他以實際行動體現對人才培育的關懷外，也展現了企業家對社會公益的無私奉獻。因此，無論從學術、商業管理、社會公益各領域而言，丁廣欽董事長獲頒管理學名譽博士都是實至名歸。

法務部長良致詞。(照片/國立暨南國際大學提供)

暨大前管理學院院長陳建良指出，目前他擔任台灣世界展望會董事長、丁善理先生紀念基金會董事長、費之驊先生紀念基金會董事長等職位外，同時擔任錩新科技股份有限公司、越南富鑫證券股份有限公司、越南富鑫基金管理股份有限公司的董事長。可見丁廣欽董事長才華出眾，貢獻領域涵蓋產、官、學、研、社會福利與社會服務等。最值得一提的是，他把越南富美興新月灣沿湖窗景最優美的大樓給越南傅爾布萊特大學使用，盡心籌辦丁善理紀念中學，乃至他對國內外高等教育多所協助，都不難發現丁廣欽對人才培育的重視以及對社會服務的投入，在在顯示出他無私奉獻的精神，都是社會的表率。

丁廣欽董事長獲頒暨大名譽博士，他遠在美國的高中老師Robert Thompson牧師特別跨海祝賀，Robert Thompson牧師表示，與丁廣欽相識30餘年，丁廣欽與他的父母一樣，都是溫和寬厚、正直的人，很高興他今天有如此成就，牧師並用聖經的話「人們從樹所結的果子就能認出樹來」來祝福丁廣欽，鼓勵他持續在正直的道路上前行。

法務部長蔡清祥特別前往暨大觀禮並致詞指出，丁廣欽董事長不只是對金融產業界、社會公益、教育文化等領域具有卓越貢獻，其實不為人知的是，丁廣欽董事長對於台灣司法界的貢獻是可以列入歷史的，他細數多年來在丁廣欽董事長的協助下，不但讓台灣與越南之間完全不同體系與制度的司法能夠建立暢通的交流管道外，並進而促成了台越雙方民事司法互助協定以及情報交流，甚至透過世界展望會來辦理少年矯正學校，協助偏差的少年回歸正軌，因此，蔡清祥部長強調，他一定在要520卸任前，比照越南司法部，頒一個台灣法務部的獎項給予丁廣欽董事長，感謝他對台灣司法界的卓著貢獻。

丁廣欽董事長在獲頒名譽博士殊榮後很謙卑的表示，對於師長與好友的推崇與表彰，他感念在心，也謝謝暨南國際大學的用心。其實，他更感念的是父親留給他的身教與言教，讓他可以承繼著前人的努力成果，秉持著父親留下的「繼續努力，自強不息」的信念，帶領著展望會的同仁與志工們，才讓台灣世界展望會在40個伙伴國家中，不只是將台灣人的愛心資助給了全球18萬個兒童，更因此而被評價為運行效率與全球第一，這些都是展望會同仁與志工一棒接著一棒共同努力的成果。