學習歷程備審資料包含「修課紀錄」、「課程學習成果」、「多元表現」及「自行撰寫及上傳資料」；其中「課程學習成果」及「多元表現」，可經由申請生勾選後，由「學習歷程中央資料庫」釋出申請生之中央資料庫學習歷程檔案至至申請之校系科(組)、學程審查。

具有中央資料庫學習歷程檔案之申請生，於每1個校系(組)、學程上傳前，上傳系統會呈現申請生第一至第五學期修課紀錄、第一至第六學期的「課程學習成果」及「多元表現」，請申請生務必先於系統上瀏覽學習歷程檔案後，再審慎選擇「勾選中央資料庫學習歷程檔案」或「自行上傳PDF檔案」，上傳模式一經確定送出後，即不得再更改。

未具有中央資料庫學習歷程檔案之申請生，系統呈現申請生未具有中央資料庫學習歷程檔案，備審資料上傳模式為「自行上傳PDF檔案」。

通過第一階段篩選的申請生，請於報名期限內報名第二階段複試。聯合會將申請生操作上傳過程製作系統操作手冊，已公布在招生官網上，提供申請生操作時參考。四技申請入學招生官網：（https://www.jctv.ntut.edu.tw/caac/）。若對本項招生有任何詢問，可洽詢技專校院招生委員會聯合會。電話：(02)2772-5333。