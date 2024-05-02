隨著畢業季即將到來，為讓學子熟悉目前就業市場環境與產業現況，龍華科技大學與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、桃園市政府就業職訓服務處，共同舉辦2024薪薪向「龍」「職」想要你－校園徵才博覽會。計有燿華電子、京元電子、致茂電子、同欣電子、新日興、中興電工、士林電機廠、義美食品、統一百貨、家樂福、國泰飯店觀光事業、昇恒昌等60家業界優質企業參與，釋出超過3000個職缺。

此外，針對在校生，龍華科大研究發展處辦理的大三同學實習計畫，廠商也提供許多實習與打工機會，吸引學生踴躍參與，現場亦搭配履歷健診、職涯諮詢，超過50%的就業媒合率，氣氛相當熱絡。期許每位學子都能充分掌握就業趨勢，將來與職場無縫接軌，勇往「職」前，順利開「薪」就業。

2024薪薪向「龍」「職」想要你－校園徵才博覽會，日前由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署劉玉儀副分署長、桃園市政府就業職訓服務處陳秋媚處長、桃園就業中心廖士霆站長與龍華科大楊安渡副校長，共同揭開序幕。

楊副校長在開幕致詞時，首先代表學校感謝廠商的熱情參與。他表示，龍華科大多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，連續6年獲得教育部高教深耕計畫補助逾1億元經費，是台中以北私立科大第一名；今年更持續霸榜《遠見》、《Cheers》「2024企業最愛大學生調查」全國私立科大龍頭；同時第七度入選《Cheers》大學辦學績效成長調查Top 20，僅次於成功大學，蟬聯全國大學第二名。這些指標不只充分展現學校踏實穩健、追求卓越的辦學實力，更證明學校多年來深耕產學合作，打造學子職場黃金競爭力的努力成果，已廣獲政府主管機關及社會各界的高度肯定。

勞動部勞動力發展署劉玉儀副分署長則指出，為協助青年就業，勞動部推動「初次尋職青年穩定就業計畫」、「青年職得好評」及「青年跨域津貼」等多項青年就業促進措施，桃竹苗分署並結合轄區地方政府合作，積極協助青年快速投入職場，祝福即將畢業的龍華學子參加徵才博覽會後，都能順利就業，開啟嶄新人生。

今年校園徵才博覽會，總計邀請政府公部門、金融管理保險業、電機電子資訊業、機械製造業、觀光餐飲業、文化創意與教育產業等7種產業、60家優質廠商熱情參與，釋出超過3000個職缺，全方位校園徵才，每個攤位詢問度非常高。除了校園徵才外，龍華科大也規劃多元加值求職方案，內容包含「履歷表撰寫」、「面試禮儀與技巧」、「公職考試介紹」、「形象照片拍攝技巧」及「履歷表健檢」一系列的求職講座課程，提供學子相關求職就業諮詢服務，期能幫助準社會新鮮人展現專業自信，提高就業成功機會。