國立臺南大學、成功大學及中央大學在教育部指導下，日前在南大辦理教育部第二期數位學習深耕計畫－生成式人工智慧主題之數位學習論壇，超過150位專家學者及大學、中小學老師與校長參與，討論生成式AI工具對未來學生學習及教師教學的可能影響與效益。

本論壇特別邀請國立成功大學郭耀煌副校長線上致詞，郭副校長表示，2023論壇在臺北探討大學與高中職學校的數位學習共融合作機制，2024年移師國立臺南大學舉辦，邀請鴻海研究院AI研究所所長及台灣微軟首席技術長共同探討如何使用生成式AI推動數位學習的典範移轉。另外，中央大學資電學院蘇木春院長致詞表示，期望AI能成為教育轉型發展與培育新世代多元人才的關鍵助力。

南大陳惠萍校長致詞提及，南大擁有125年師資培育歷史，目前已轉型為綜合大學，但仍將師資培育列為重要骨幹目標之一。陳惠萍校長特別邀請南大各學院院長、一級主管及校內師生參與論壇，共同進行生成式AI學習研討，期望能帶動中小學教學方法與工具的持續精進。

本論壇兩個重要主題，包括：「人工智慧＋數位學習：強化翻轉式教育並探索倫理新領域」，探討如何利用生成式AI協助老師撰寫課綱或教材、簡化程式課程教學方式、生成教材輔助圖片等。另一主題為「釋放AI：改變未來教育」，引用最新國際研究資料說明超過八成產業領袖或主管認為未來員工須具備AI的知識、認知與能力。

南大知識應用中心主任李健興教授表示，感謝學校相關單位的幫忙及知識應用中心與適性學習中心團隊的協助，也特別感謝本次演講講座同意分享演講內容在國際學術交流平台，期望本次活動能能加速教育場域對生成式人工智慧的深入了解，建立未來的教師教學與學生學習創新模式。

論壇最後由國立中央大學楊鎮華研發長主持，邀請鴻海研究院AI研究所所長與台灣微軟首席技術長參與綜合座談，探討如何以AI改變數位學習、深化以人為本的數位學習體驗，以及如何解決科技倫理、隱私保護與數位落差問題。與會者關心如何確保生成式AI正確性，與談者建議可以採用RAG，限縮AI解答的出處範圍；使用者需進行生成式AI回覆答案的驗證與確認，避免被AI幻覺與偏見誤導的可能性。