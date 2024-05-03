夢想淘心室5月3日【創時空】邀請蝶映藝術文化有限公司創辦人辜琪鈞至節目中作客。從大學講師轉行成為藝術家，她分享過去是如何轉換跑道，又是如何建立人脈將事業拓展至海外。

辜琪鈞在大學期間配合著校園培訓計畫成為一名教師，任職一年後她的教授希望她能夠追尋夢想嘗試更有挑戰性的工作，經過思考後她參加了藝廊代理的競賽，沒想到第一次嘗試變，就成功拿下獎項，讓她毅然決然地離開原本教書的工作。

在與畫廊簽約成為藝術家的這六年，辜琪鈞熟悉了藝術市場的運營模式，更累積了不少人脈，因此開始將自己的畫作轉至國外的展場展出。在朋友的建議下，她開始籌劃並創立公司，並成立了三個獨立的品牌。

對於創業的初衷辜琪鈞表示:「一開始只是很單純地想要有絕對的話語權和權力，因為自己觀察到海內外的藝術家一直是在產業鏈的最底層。」為了突破傳統的侷限，追求更良好的創作空間及自由，讓自己的精神狀態、時間控管以及未來成立家庭時能有更多的空間，她決定成立公司幫助自己和其他藝術家。讓年輕的藝術家和企業能夠透過平台以「公開透明」的形式接洽，不需要讓藝術家去商業晚會社交，免去彎腰送禮的環節，就能夠達成交易。

提及人生最有成就感的時刻，辜琪鈞回想曾經到外國展演，外國的氛圍與台灣展演的氛圍有很大的差異，與外國藝術家交流會得到更多的創作靈感。有次參加法國羅浮宮的藝術博覽會，幸運地遇到駐法的台灣大使，那位大使也拿了她的兩幅畫回去掛在辦公室。同時因為這次的展演，認識許多對藝術感興趣的人，並與法國商會的人交流與展開合作。

自2021年創辦蝶映藝術文化有限公司以來，至今已三年有餘，截至目前已成功幫助200多位藝術家至海外展覽，辜琪鈞則立下五年內達到1000位的目標。今年在台中新開的藝廊舉辦了亞洲藝術新秀展，幫助來自世界各地的藝術家做交流，同時也幫助這些參與者拍形象照及製作影片，將IP和各個素材做的非常的細緻。

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蝶映藝術文化有限公司官網: https://www.deartaward.com/

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