龍華科技大學校友服務中心，4月24日舉辦生涯發展系列講座，邀請暢銷作家許峰源律師蒞校，以「年輕，不打安全牌」為題進行演講。許律師幽默風趣地分享他的生命故事，為師生帶來了一場深刻的啟發與感悟，期盼能給予學子們更多人生成長的養分與力量。

龍華科大校友中心舉辦生涯發展系列講座，邀請暢銷作家許峰源律師蒞校演講。（照片/龍華科技大學）

龍華科大校友服務中心主任王健明在講座開場致詞表示，許峰源律師(法羽老師)曾上知名TEDx演講，從《年輕，不打安全牌》到《種福》，累積出版七本書，銷量超過10萬本，榮獲「博客來心理勵志類年度百大暢銷書」等紀錄，校友服務中心透過龍華人企業家聯誼會張存孝學長的熱情引薦，希望藉由許律師的人生經歷，啟發並觸動更多人善的循環。

《年輕，不打安全牌》這本半自傳式的著作，是許峰源的親身經歷為背景，生動展現了一位窮苦家庭出身的律師的成長歷程。他勇於面對壓力，堅持目標，並為之努力奮鬥的無畏精神，給予到現場聆聽的龍華師生深刻的啟發，並從中發現自己的生命曙光。

校友服務中心主任王健明(左)，代表學校致贈感謝狀予張存孝校友，表彰其對母校的付出。（照片/龍華科技大學）

值得一提的是，台灣麵包界隱形冠軍、親民實業董事長張存孝學長，作為龍華科大優秀的校友，展現了出色的領導才能及社會責任感。他所經營的親民食品公司，不僅長期資助麵包提供給有需要的學弟妹，本次講座活動更贊助捐贈《年輕不打安全牌》《心的強大才是真正的強大》兩箱共讀書箱，通過贈書持續用心回饋母校。

校友服務中心王健明主任強調，本次講座不僅促進校友間的交流與合作，也豐富學生們的學習生活，為他們的成長茁壯注入新活力。期待未來能夠舉辦更多這樣有意義的活動，傳承校友間的緊密連繫，為母校的發展凝聚團結向心力。