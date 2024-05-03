每年義守大學「傳播與設計學院」大眾傳播學系都會舉辦畢業成果展，今年以「千禧時代」為主題，主要是傳達即將畢業的學子，都是出生在千禧年之後，因此以千禧時代為發想設計，畢業作品涵蓋紀錄片、YouTube影片、劇情片、行銷整合、繪本製作、音樂專題、論文探討以及遊戲設計等八種型態，表現相當亮眼。

大傳系跨國團隊扛著攝影器材一步一腳印攀上大武山，拍攝紀錄片，讓更多人看見臺灣之美(照片／義守大學提供)。

大傳系畢展作品創意又多元，其中由臺灣的張閎強、林宥岑、鄭伊庭、香港的鄧守言和馬來西亞的包承益等人組成的跨國團隊，歷經一年拍攝「懸崖上的山羊」紀錄片，跟著登山故事館的創辦人邵定國，一步一腳印攀上大武山；成員前期以游泳與慢跑訓練體能，以及3次攀登大武山練習，最終順利的扛著攝影器材，跟隨主角的腳步登上高峰完成拍攝。過程中，崎嶇的山路讓團隊大嘆吃不消，甚至還有成員發生高山症，所幸都一一克服，成員表示臺灣的山嶽很美、人物故事很動人，希望可以在畢業前完成一部代表作，讓更多人看見臺灣之美。

行銷整合類作品「MEDNEWER」，結合新住民及用藥安全兩大議題，以卡牌繪製設計，研發獨一無二的桌遊(照片／義守大學提供)。

行銷整合類作品「MEDNEWER」，結合新住民及用藥安全兩大議題，以卡牌繪製設計，研發獨一無二的桌遊，組員許嘉文表示自己是二代新住民，本身也熱愛玩桌遊，透過畢展製作一組專屬的桌遊，是一個很棒的經驗。擔任畢展總召的陳映均表示，在大學四年曾擔任學校國際文化之夜主持人，平時也協助系上新聞稿發布，在傳播領域的多方涉略下，這回負責總召大任，從籌備、規劃與行銷畢展，再到開幕式主持人，都是學習成果的總驗收，很開心有機會展現多元的實力，為大學四年劃下完美句點。

義守大學校長古源光表示，畢業後是另一人生的開始，每一位義大畢業的學子在進入職場後都是學校的代言人，在畢展成果展看到優秀的作品，充分感受到大家勇闖職場的能量，相信義大學生都會成為業界倚重的即戰力。傳設學院院長周志榮說，大傳系2000年成立，培育無數傳播領域的菁英，像是以「模仿犯」拿下金鐘獎戲劇類節目攝影獎的詹晨智、廣播金鐘獎「教育文化節目獎」的「Danny的市場肚」製作人陳子云，皆為義守大學畢業的校友，可見學子實力堅強。系主任林崇能表示，大傳系鏈結各傳播領域資源，讓每位學子都能學以致用，成為職場上的佼佼者。