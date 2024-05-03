5月是佛誕與感恩的季節，為紀念佛陀降臨帶給世人智慧與慈悲，以及感謝母親的浩瀚恩情，南華大學圖書館特別舉辦「靜心抄法語‧感恩有您」活動，由校長林聰明帶領一級主管及師生一同書寫法語外，也將感謝寄予卡片送給生命中重要的人或是想要感謝的人。

林聰明即將屆齡退休，當天許多教職員生獻上滿滿的感謝與祝福，並合影留念。(照片/南華大學提供)

林聰明表示，透過書寫「佛光菜根譚」星雲大師法語，不僅能靜心體會星雲大師留下的智慧語錄，還能安定情緒，提升個人品德與修持。同時更提到自開設正念靜坐必修課程後，針對學習課程學生採取前測後測，結果發現，正念靜坐訓練能提升學生的學習效能及專注力，情緒困擾降低6成，同理心提升85%，成效顯著。林聰明對星雲大師號召百萬人興學的精神及辦教育的理念，其感謝與感動溢於言表，因此，也提醒學生要知福、惜福，更要時時心懷感恩。

該校圖書館顧問黃素霞(前圖書館館長)也蒞臨共襄盛舉，並感謝林聰明極力爭取經費改造圖書館，不僅讓圖書館煥然一新，更增添人文與藝文氣息。

透過書寫「佛光菜根譚」星雲大師法語，不僅能靜心體會星雲大師留下的智慧語錄，還能安定情緒，提升個人品德與修持。(照片/南華大學提供)

圖書館館長賴淑玲說，在溫馨五月的感恩季節，希望能藉由活動鼓勵學生們表達對父母、師長、長輩的感恩之心。在林聰明校長即將退休之際，她首先感謝佛陀將星雲大師送來人間，再感謝星雲大師聘請林聰明校長來南華。同時也非常感謝林聰明對圖書館的支持，一年來辦了30幾場活動，場場必到，相當感動。

活動當天，教職員生相當踴躍參與，更有來自越南的境外生透過此活動，寫卡片寄給遠在故鄉的母親，參與活動的教職員生除了書寫卡片送給母親之外，也藉此機會表達對林聰明校長的感謝與祝福， 並留下溫馨美好的合影。圖書館除了幫大家寄出卡片，還贈送多肉植物，讓大家備感窩心。