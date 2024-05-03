根據教育部年度畢業生流向調查，佛大學士班及碩士班畢業的平均就業率及平均薪資，均高於全國大學平均值，更年年入圍1111人力銀行調查之企業最看好年輕潛力大學。今(5/3)日佛光大學於台北與媒體聚會，何卓飛校長表示今年結合政府補助及佛光山全力支持，推出「新生免繳學雜費、大二到大四政府補助3.5萬佛大加碼3.5萬」入學政策。換算後，大二起扣除學費補助幾乎等於讀四年只要十萬元，希望能幫助學子免受學貸之苦。此外，針對轉學考學生，亦提供「他校轉入」學生1萬元獎學金，希望所有學生都能受惠。

此外，何卓飛校長表示：少子化浪潮下，佛光大學大幅提升每一位學生在求學上的資源挹注。包含校方今年推行「新生免學雜費，大二到大四政府補助3.5萬、佛大再加碼3.5萬」政策，此外人文學院更有「彩揚獎學金」，該院各系前三名學生再加發五萬元高額獎學金。若是助學的「小藍鵲」計畫及多項獎助學金方案，學校多次獲得教育部最高額補助，為有心向學的學子提供經濟支持，安心學習。

根據國際Edu RANK最新世界大學排名，佛大名列全台灣144所大學，台灣私立大學第25名，在人文與社會科學、工程、電腦科學、環境科學、物理學、生物學、政治學、法律、哲學等論文研究，全校1,459篇論文，被引用6,054次。而在人文與社會科學領域中，以傳播電視為主題的論文表現最佳為全台第六名，其次則是經典與古代歷史與宗教研究，可顯示由人文社會科學起家的佛光大學，在此方面的專業表現不俗。

佛光大學擁有以佛光山為後盾的國際競爭力、全球超過三百間的姊妹校及企業，以及行之有年的照顧弱勢的多元助學方案近千萬。佛光山道場遍佈全球，佛大提供雙聯學位、學習、實習、志工服務等豐富的國際學習資源豐富，出國進修名列全國前10，能夠選擇海外學習的地點更是多元，與國外知名大學合辦雙學位計畫，都是佛光大學為學子積極推動的海外多元學習管道之一。而最重要的是，這些海外學習的學校及企業，透過佛光山海外道場的協助，海外的學習場域讓家長更安心、更安全。