被譽為舞蹈教育界年度盛事的全國學生舞蹈比賽，臺南市代表參賽隊伍不負眾望，全數獲獎。在團體組榮獲特優11隊、優等20隊；個人組部分，特優3人、優等21人。臺南市長黃偉哲恭喜得獎隊伍及學生，肯定辛苦勤練付出，獲得優秀佳績，也顯見臺南市長期深耕藝術教育有成。

黃偉哲市長表示，臺南以文化立都，充滿藝文氣息，更重視藝術教育向下扎根，透過豐富多樣的課程與活動培養學子美學創思力，讓孩子在生活中體驗對藝術的喜好，並在各項競賽中大展長才，提高學生學習興趣與成就感。

臺南全國學生舞蹈比賽榮獲佳績（照片/台南市教育局提供）

教育局鄭新輝局長表示，全國學生舞蹈比賽舞蹈類型分為古典舞、民俗舞、現代舞及兒童舞蹈四大類別，團體組部分還區分A、B兩組，A組為舞蹈藝才班，B組以校內社團為主。本次獲獎學校除5所設有舞蹈藝才班學校外，還有19所學校致力推動校內舞蹈教育及社團活動，培養學生舞蹈興趣與能力，值得肯定。

在各項競賽中大展長才，提高學生學習興趣與成就感。（照片/台南市教育局提供）

中山國中、歸仁國中榮獲雙特優，歸仁區紅瓦厝國小推出4隊參加民俗舞、古典舞、現代舞及兒童舞蹈，榮獲2特優2優等佳績，堪稱大滿貫贏家。麻豆國小舞蹈隊不負眾望連續3年勇奪國小B團體甲組民俗舞特優。今年的舞碼「花好月圓元宵樂」以元宵節為主題，舞者以廟口嬉戲、搓湯圓等的場景帶入元宵節的氛圍，最後以承載著人們祈求的天燈冉冉升空達到最高潮。麻豆國小校長李貞儀表示，取得臺南市代表權後，因原先練習場地補強施工無法使用，但親師生仍共同排除萬難，最後勇奪全國特優。目前舞蹈隊已成為眾多學生心嚮往的團隊，成功為學校樹立發展特色。

教育局補充表示，各獲獎團體及個人，都歷經長期培訓，才有今日成果。感謝指導老師的用心耕耘與選手們的努力，並鼓勵所有選手們再接再厲，再創佳績。另外，中山國中、歸仁國中、復興國中獲選為本(113)年度全國學生舞蹈比賽特優團隊展演團隊、台南應用科技大學古典舞個人組獲選為特別推薦，將於5月5日臺藝大表演廳、7月9日高雄衛武營國家藝術文化中心展演，歡迎有興趣民眾前往觀賞。