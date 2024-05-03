受到全球產業結構的翻轉，台灣轉往東南亞國家工作與發展的人數出現急遽增多的趨勢。主計處的統計，台灣每年有超過七萬多人前往東南亞國家工作，年增幅度是以萬人的速度高速增長，可見得東南亞的人才需求孔急。

不少來自東南亞的僑生在畢業後回到母國的台商企業就業。（照片/國立暨南國際大學提供）

台灣最早設立東南亞系的國立暨南國際大學發現，疫情後這幾年畢業季都還未到，就有許多在東南亞投資設廠的台資企業紛紛來電詢問東南亞系畢業生的去向，希望學校推薦優秀人才可以馬上到職。

在暨大東南亞學系系統化的語言課程與專業訓練下，奠定無痛進入東南亞市場就業的能力。（照片/國立暨南國際大學提供）

暨大東南亞系主任王文岳表示，政府推動新南向以來，台灣企業轉向東南亞投資大增，根據行政院主計總處統計2022年國人赴海外工作人數，總計有47萬3千人，其中赴東南亞者增加了3萬1千人，可見台灣人赴東南亞工作已經蔚為風潮。再根據徵才網站的資料也顯示，2024年第一季就有超過2200個以上在東南亞工作職缺，顯見東南亞人才需求強逕。

王文岳主任指出，暨大東南亞學系是台灣第一個成立的東南亞相關系所，致力於培養對東南亞地區文化、經濟、政治和社會等方面有深入研究的專業人才，並積極推動與東南亞國家的交流與合作。台灣籍與東南亞籍的學生一起生活、一起交流互動，除了前往印尼、越南、泰國、馬來西亞等東南亞國家交換學習外，更跨足東北亞的日、韓等國，甚至遠赴非洲國家烏干達等地進行國際服務，讓學生的視野訪眼全球，是跨文化溝通力與全球移動力的長期養成，使得畢業生成了海外台商的最愛。

在東南亞做志工服務的同學在與當地人民互動交流的過程中，重新認識不同的文化。（照片/國立暨南國際大學提供）

曾經在越南沙巴進行志工服務的陳同學就分享指出，在與當地人民互動交流的過程中，重新認識了自己的身分和文化背景，不但學得了第二語言（越南文與英文），更透過親身參與過程中的碰撞與連結，重新思考地方知識與在地資源的重要性。

暨大校長武東星表示，暨大的東南亞領域從學士、碩士、博士、在職及推廣教育等，學制最為完整，迄今已培養超過一千名的熟悉東南亞的專業人才，其中很多來自東南亞的僑生在畢業後回到母國的台商企業，而台灣的人才則有不少被外派到台商的東南亞分公司。以當前台商投資東南亞的熱潮中，需求的人才以貿易業務、人資、財務金融、經營、行銷企畫等領域為主，特別是具備有東南亞的語言能力，瞭解東南亞國家政經情勢以及受過台灣完整的商管訓練的相關人才最受青睞，因此最近一兩年廠商直接到校尋才，鎖定的不只是應屆畢業生，甚至優秀的大三學生也在被網羅等待的行列。