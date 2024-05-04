為倡議大眾對於生態環境的關注，靜宜大學與文藻外語大學聯合舉辦「願祢受讚頌」生態教育教學研習，以教宗通諭「願祢受讚頌」的理念為基礎，並透過菲律賓生態學專家Rodne Rodiño Galicha及John Leo C. Algo的專題演講及示範教學，培養環境教育種子教師，以回應教宗在通諭中對於尊重和保護大自然的呼籲！靜宜也將於5月19日至26日響應全球「願祢受讚頌週」，以「9R」原則規劃植樹等系列活動，培育希望種子，同時啟發學生對自然環境的關注與熱愛！

靜宜大學校長林思伶表示，根據研究顯示，年輕人對於環境和氣候議題是積極與關心，只是缺少了機會及方法。靜宜從111學年度起以5年時間為目標，要成為「參與式典範大學」；並提出「關鍵第一年」，積極推行體驗教育，大一學生能深入高美濕地、部落和各種企業等不同場域，讓學習與未來就業都能連結友善地球，環境保護，尊重自然等信念！

靜宜大學「願祢受讚頌」全國生態教育教學研習，邀請菲律賓生態學專家進行專題演講及示範教學。(照片/靜宜大學提供)

林思伶指出，推動環境教育不容易，只要開始，時間到了，就會看到蝴蝶效應，在關鍵時刻自然轉動，為地球盡心力，締造更美好的未來。台灣生態永續發展協會理事羅麥瑞修女認為，永續發展與全球化是社會共同的價值，宇宙就像一位老師，所有的問題都是來自於人類，要改善就要從教育著手。

菲律賓生態學專家Rodne Rodiño Galicha創立菲律賓信仰新聞服務機構「OeconoMedia」，提供亞洲各種環境問題和全球氣候危機的最新資訊；同時也是梵諦岡「LAUDATO SI'（願祢受讚頌）」行動平台全球指導委員會成員。因在氣候和環境教育傑出表現，2018年獲頒菲律賓十大傑出科技青年。

灣生態永續發展協會理事羅麥瑞修女認為，永續發展與全球化是社會共同的價值，要改善就要從教育著手。(照片/靜宜大學提供)

Rodne Rodiño Galicha在研習活動中，分享教宗方濟各「LAUDATO SI'（願祢受讚頌）」通諭的精神，並結合聯合國永續發展目標(SDGs)議題，強調我們是地球的一份子，與動物和生態緊密相連，希望大家在生活中隨手關燈、節水、不浪費食物、多搭乘大眾交通工具、避免過度使用塑料及紙張；透過簡單生活、種樹等行動，累積成為改變氣候暖化的力量。

靜宜大學「願祢受讚頌」全國生態教育教學研習，以教宗通諭「願祢受讚頌」的理念為基礎，以回應教宗在通諭中對於尊重和保護大自然的呼籲。(照片/靜宜大學提供)

Rodne Rodiño Galicha並呼籲大家在生活中，以「9R」Reduce(減少消費)、 Recycle(回收利用)、Reuse(重複使用)、Repair(維修使用)、 Refuse(拒絕消費)、Rethink(重新思考)、Reconnect(重新連結)、Reforest(再造林)及Respect(尊重環境)等原則來愛護我們共同的家園。

靜宜大學將響應全球「願祢受讚頌週」，以「9R」原則規劃植樹等系列活動，培育希望種子，同時啟發學生對自然環境的關注與熱愛。(照片/靜宜大學提供)

John Leo C. Algo則是菲律賓最大民間社會組織氣候行動網絡「Aksyon Klima Pilipinas」的國家協調員，對於環境議題貢獻卓著。他在研習活動中介紹氣候變遷的因果關係，以及「願祢受讚頌」的核心精神；要大家實踐教宗所言「任何人在生活中只要做到一些小舉動，就可以促進重點大改變」。培育的環境教育種子教師則要將生硬的科學知識，用深入淺出有趣的方式傳達給更多人。

靜宜大學校牧楊安仁神父表示，教宗於2015年所頒布的「願祢受讚頌」通諭，今年邁入第9年，為持續推動這份通喻的精神，靜宜大學將於今年5月19日至26日響應全球性的Laudato Si’Week(願祢受讚頌週)，以「9R」原則規劃植樹等系列活動，為「苦難星球」培育希望的種子！