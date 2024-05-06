中山醫學大學應用外國語言學系實踐大學社會責任，近日由該系師生帶著自行研發的英日語教學APP和AR擴增實境數位教材，前進台中市大新國小舉辦「英日語AR學習小學營」，透過活潑的互動式學習方式，讓國小學童體驗學習外語的樂趣。

.大學生帶領學童使用中山醫大師生自行研發的APP教材學習英文。（照片/中山醫大提供）

中山醫大應外系於大新國小舉辦的「英日語AR學習小學營」，課程結合數位學習與科技探索，規劃包括AR教材認識呼吸系統單字與基本日語50音教學。透過先進科技讓學童能夠身臨其境，與虛擬世界互動，探索英日語學習的全新體驗。營隊中所使用的英日語課程APP與醫護情境AR，是由中山醫大應外系副教授黃燕鈴與助理教授林信甫帶領系上學生共同研發製作，原為系上教學使用，本次因應小學營活動，特別針對適合國小學生學習的教材內容進行APP改版，虛擬實境亦由該系學生重新攝影與編輯。

黃燕鈴指出，大學生們透過教材的準備，提升實踐課程設計與領導技能的成就感，在真實感知與應用語言知識中挑戰自我，也儲備跨領域的就業能力。林信甫則說，透過互動式的教學，讓大學生分享外語學習的心得與技巧，也藉此深化國小學童學習外語的動機，並能愛上學習。

國小學員專注書寫日文50音。（照片/中山醫大提供）

本次活動由中山醫大應外系系學會自發性的發起、統籌和策劃，系學會會長羅翊瑋表示，參與活動的同學除了外語的教學相長之外，更學習到如何運用科技輔助教學、解決問題和領導組織的能力，對未來的就業很有幫助。

系主任林思敏表示，中山醫大應外系是全台唯一設立在醫學大學的外語學系，學生在就學期間除了接受專業的英日語訓練之外，更把外語應用在醫療、商務、教學、觀光等不同場域，此次小學營的醫療英日語數位教材，便是該系學生多元創新、跨領域學習的成果展現。未來，也將持續推動外語學習並回饋社會，實踐大學的社會責任。