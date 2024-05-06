日前亞洲大學武術錦標賽國手選拔賽中，陳思芸同學展現了非凡的實力和技藝，憑藉精湛的散打技巧和出色的比賽表現，成功擊敗眾多強手，最終奪得女子組52公斤級散打冠軍。

陳思芸同學，是位來自羅東的在地選手，畢業於羅東高商，歷來在各類比賽中屢獲佳績，無論在學術或是武術領域都表現出色。思芸是一位充滿活力和決心的運動員，她以堅韌不拔的毅力和對武術的熱愛，一次次挑戰自我，她不僅將代表亞洲在國際舞台上發光發熱，也將繼續在佛光大學運健學程追求卓越。

在佛光大學，我們致力於培養學生的全面發展，並為他們在學術及體育領域提供最佳的支持，思芸的成就是本學程教育理念的具體體現，也是她個人努力與才能的結晶。

運健學程的師生對於思芸的傑出表現感到非常驕傲和榮耀。她展現了運動員的風采，更彰顯了佛光大學運健學程學生的全方位素養和優秀品質。再次為思芸的傑出成就喝彩，期待她在未來的武術錦標賽中繼續展現她的實力與魅力！