近年來，隨著虛擬實境技術蓬勃發展以及元宇宙概念的崛起，對於虛擬製作人才的需求愈加迫切。尤其AI技術的媒體應用領域，更是當代傳播業界製作主流趨勢。為了培育具備專業技能、創意思維和跨領域合作能力的未來產業人才，佛光大學傳播學系與堅達資訊實業股份有限公司攜手合作，共同打造「元宇宙虛擬製作人才培育計畫」。

佛光大學何卓飛校長受訪時表示：「傳播學系此次的產學合作將AI科技、虛擬實境等最新產業科技結合傳播運用能力整合起來，相信未來佛光大學的學生就業，也必定能跟上時代腳步，成為企業最愛」。他也期望透過堅達資訊在虛擬製作領域的專業知識和技術，結合佛光大學傳播學系豐富的傳播與創意課程，提供學生全方位深入的學習與實作機會，幫助同學在元宇宙時代中脫穎而出。

堅達資訊公司協理周正昊也表示，在這個產學合作計畫中，學生將有機會學習到虛擬製作的基礎知識，AI科技的媒體應用並掌握各種虛擬製作工具和技術，以實際參與製作案，直接從中獲得珍貴的實務經驗。同時他也承諾參與此次計畫訓練課程的同學，可以接受來自堅達資訊公司的專業人士技術指導和課程教學輔導，深入了解行業動態和最新穎的製作技術，為未來的職業發展打下堅實的基礎。

最後傳播系徐明珠主任也期待通過這一次的產學合作，培育出更多具有創意思維和國際視野的元宇宙虛擬製作人才，為未來的數位內容產業注入新鮮活力。此次合作計畫將為佛光大學傳播學系的學生打開更廣闊的職涯視野，為他們提供更多元的就業機會。同時也促進學術界與產業界的合作與交流，推動專業知識與實踐技能的共享與發展。