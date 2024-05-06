為感念十方信眾護持，佛光大學將農曆4月8日 佛誕日訂為校慶日，也是全國唯一以農曆作為校慶日的學校。今年為佛光大學24周年慶動—運動會，由何卓飛校長率領全校師生共同參與。何卓飛校長在致詞中鼓勵同學們培養終身運動習慣，藉由運動健全完美人格，更藉此場合表揚佛光大學文資系吳融政、管理研究所運動與健康促進學程梁瑜玲、未來與樂活學系李宜樺、王宣方，運健學程沈秉堯、陳思芸，以上六位運動績優表現的同學。
文資系吳融政同學榮獲2024年亞洲輕艇激流錦標賽公開組。U23 和 U18 以及 ICF 排名賽 U23組別冠軍。梁瑜玲帶領本校女籃隊獲112學年度大專籃球聯賽公開組第四名。李宜樺獲選第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華白隊選手。沈稟堯同學榮獲112年全國運動會男子組武術散手60公斤級金牌。陳思芸同學榮獲113年十九屆全國散打搏擊錦標賽女子組52公斤級第一名。王宣方同學榮獲113年台北市青年盃圍棋錦標賽六七段組第五名。
運動會活動內容精采，包含各系的創意繞場，以及需要協力的完成「群龍戲珠」「跳向未來」「抬轎娶親」與「峰峰相連」等多項趣味競賽，活動中學生熱情投入。何校長更領銜教職員團隊參與「峰峰相連」趣味競賽，場面相當熱鬧可愛。隨後大會頒發各項「趣味競賽獎項」與「精神總錦標獎」，也恭喜公事系獲得精神總錦標獎，希望鼓勵同學們積極參與校園運動，培養教職員生的團隊精神。
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