為感念十方信眾護持，佛光大學將農曆4月8日 佛誕日訂為校慶日，也是全國唯一以農曆作為校慶日的學校。今年為佛光大學24周年慶動—運動會，由何卓飛校長率領全校師生共同參與。何卓飛校長在致詞中鼓勵同學們培養終身運動習慣，藉由運動健全完美人格，更藉此場合表揚佛光大學文資系吳融政、管理研究所運動與健康促進學程梁瑜玲、未來與樂活學系李宜樺、王宣方，運健學程沈秉堯、陳思芸，以上六位運動績優表現的同學。

何卓飛校長率領全校師生共同參與何卓飛校長率領全校師生共同參與。（照片/佛光大學提供）

文資系吳融政同學榮獲2024年亞洲輕艇激流錦標賽公開組。U23 和 U18 以及 ICF 排名賽 U23組別冠軍。梁瑜玲帶領本校女籃隊獲112學年度大專籃球聯賽公開組第四名。李宜樺獲選第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華白隊選手。沈稟堯同學榮獲112年全國運動會男子組武術散手60公斤級金牌。陳思芸同學榮獲113年十九屆全國散打搏擊錦標賽女子組52公斤級第一名。王宣方同學榮獲113年台北市青年盃圍棋錦標賽六七段組第五名。

何卓飛校長在致詞中鼓勵同學們培養終身運動習慣，藉由運動健全完美人格。（照片/佛光大學提供）

運動會活動內容精采，包含各系的創意繞場，以及需要協力的完成「群龍戲珠」「跳向未來」「抬轎娶親」與「峰峰相連」等多項趣味競賽，活動中學生熱情投入。何校長更領銜教職員團隊參與「峰峰相連」趣味競賽，場面相當熱鬧可愛。隨後大會頒發各項「趣味競賽獎項」與「精神總錦標獎」，也恭喜公事系獲得精神總錦標獎，希望鼓勵同學們積極參與校園運動，培養教職員生的團隊精神。