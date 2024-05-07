由武漢台資企業協會與中華兩岸文經協會主辦的2024海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨第三屆長江杯金裳獎，吸引眾多台灣時尚設計新秀競逐。武漢與台北同為設計之都，台北賽區5月6日舉行第一階段初審，本屆徵件共收到近81件400套作品，各具特色的流行時尚作品將角逐41個優勝名額，將設計圖製作成實體服飾進入賽事第二階段，代表台灣前往大陸參與總決賽。

宋智忱理事長、王儒哲副社長與評審老師合影。(攝/李品臻)

中華兩岸文經協會理事長宋智忱指出，長江杯金裳獎已舉辦第三屆，本次主題為「融合.並進」，旨在促進兩岸學生在文化與時尚設計的交流與學習，期待透過競賽，優勢互補雙向提升參賽者的專業能力與技術水平。

評審現場。(攝/李品臻)

初審邀請了業界與學術界的資深設計師擔任評審委員，包括第一屆金獎指導老師亞洲大學時尚設計學系林青玫主任、彩妝大師朱正生老師、針織女王潘怡良老師、第二屆金獎指導老師樹德科大毛佩華助理教授，力求選出台灣最優秀的青年設計師前往大陸參與總決賽。

承辦單位時際創意傳媒總經理暨中國時報副社長王儒哲表示，長江杯金裳獎是一場時尚設計的盛事，也是時尚創意愛好者的夢想平臺。他鼓勵參賽學生勇敢築夢展現自我風格，將自己的設計理念融入作品中爭取勝出。

評審現場。(攝/李品臻)

本次參賽學生來自各大專院校的設計學系，包括樹德科技大學、實踐大學、輔仁大學、亞洲大學、萬能科技大學、嶺東科技大學、玄奘大學、文化大學、台南應用科技大學等。競爭激烈，通過初審的作品將有機會赴武漢參加總決賽，與大陸高校及青年設計師一同展示作品，爭取最高榮譽。入圍名單將在「江城拾光」粉絲專頁上公布。