113學年度完成上網選填登記就讀志願序並確定送出者共3,269名，志願數計34,163個，每人平均志願數為10.5個；經由「113學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選委員會」（以下簡稱本委員會）辦理志願統一分發後，計錄取國立科技校院至少有1名之技高學校數比率達95%；錄取生以前5個志願錄取學校的比率達74.8%以上；依據教育部核定之偏遠地區高級中等學校名單，參與科技繁星之偏遠地區技高學校計19校所推薦考生錄取率為61.9%。

考生可於113年5月7日10：00起至科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生網站查詢相關放榜資訊(https://www.jctv.ntut.edu.tw/star/)，不另寄分發結果書面通知，考生須自行上網查詢、下載或列印分發結果通知單。考生對分發結果如有疑義時，可請於113年5月8日12：00前，向本委員會以傳真方式提出複查申請。

技專校院招生委員會聯合會王錫福主任提醒錄取生，分發錄取之錄取生，無論放棄與否，一概不得參加113學年度四技二專甄選入學招生；如欲參加113學年度四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，須於113年5月14日12：00前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定錄取學校已收到傳真，始完成放棄程序。未依規定期限及方式聲明放棄者，概不受理。

對本招生若有任何詢問，歡迎洽詢本委員會電話：02-2772-5333 (代表號)。