日前,由松山工農何杉友校長帶領18位師生至美國西雅圖進行一場10天8夜的國際交流。包含在西雅圖社區大學的主題式學習;華盛頓大學、亞馬遜公司的見學以及深入當地街區、藝術和歷史的文化體驗。

臺北市政府教育局積極推動深耕國際教育交流計畫,松山工農何杉友校長帶領18位師生踏上了通往美國西雅圖高等教育的遊學之旅。此次遊學不僅是一場深耕國際教育交流計畫的實踐,更是一次拓展學生國際視野的重要契機。學生在西雅圖社區大學的英語課堂裡,接受ESL (English as the Second Language)教學,在全英語的環境下,學生自然而然地熟悉語言的詞彙與語法,並以國際議題“Outdoor Activities”,通過心智圖的比較方法,探索美國與台灣在生活和教育方面的異同。在以學生為中心課堂中,學生們體認到學習的自主性和創造性思維的重要,社區大學教師也鼓勵學生在課堂上發表意見並參與討論,課堂後學生也共組小組讀書會,分享回饋課堂中的議題。透過與當地師生的互動、課堂學習,學生深入了解美國的教育制度、社會文化,並與當地同學建立起友誼,讓工農的學生走出了課堂,走向了世界。

除了課程學習外,師生還參觀了華盛頓大學及圖書館、南西雅圖大學職業教育、亞馬遜公司和波音公司。本次參訪學生包含資電類、機械科、化工科、食品加工科、綜合高中等各科的學生,看到自己專長的領域在美國的學習情形、環境。特別是參訪到了華盛頓大學及其歷史悠久的圖書館,學生沉浸在華盛頓大學圖書館的書香風氣中,有學生表示未來想要來華盛頓大學念書。

此外並安排師生全程以當地的輕軌(Link light Rail)、公車為往返交通工具,實際體驗了西雅圖當地的生活方式,走訪西雅圖的著名景點,如太空針塔、派克市場、全球星巴克創始店等,充分感受了這座城市的魅力和活力。透過實際自己搭車、走過街區,學生對於西雅圖的生活環境有了深度的了解。學生更透過了當地的食物了解美國飲食文化,賴同學在吃完墨西哥捲餅Chipotle後表示,希望該品牌可以進駐臺灣,讓臺灣也能吃到這樣美味的食物。帶隊老師表示:「除了正式的學習課程外,非正式的文化體驗對學生也很重要,透過自行搭車、體驗當地美食,感覺不是到西雅圖旅行,而是到西雅圖生活。學生下次自己來西雅圖就能夠自己安排行程、坐車、用餐。這些生活技能都是在課堂中學不到的」。

此次教育遊學交流為松山工農與西雅圖的教育機構之間建立了深厚的合作關係。未來將繼續致力於推動國際教育,為學生提供更多元的交流機會,讓他們成為具有全球公民和跨文化能力的優秀人才。