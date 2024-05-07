近年英語系、以英語為主的外文系，在台灣的高教環境中面臨了重大的衝擊。長期以來，學生常總是認為英文系只是一個「學語言」的系，或是覺得語言只是「工具」的偏見，導致不少學生認為本質上是「文學」或「應用科系」。佛光大學外國語文學系的特色在於提供豐富多元的第二外語課程選擇，包括日語、韓語和法語等，這些課程設計不僅讓學生擁有更多元的語言能力，也鼓勵學生參加第二外語的語言檢定考試，以增加職場競爭力。透過這些課程，學生可以更深入地了解不同文化，培養跨文化溝通能力，並在未來的求職或升學過程中展現更多的優勢。

佛光大學外文系鑑於課程安排符合學生升學及就業的規劃及需求，近五年皆有繁星學生選擇就讀，今年繁星的名額更是創下滿招的佳績，在第一階段個人申請放榜後，系主任吳素真教授與全體教職員分別於台北及宜蘭舉辦113學年度考生與家長的見面說明會，除了與學生和家長面對面的介紹學校及系所資源，同時也邀請在校生於會中分享課程學習、出國交換以及各種專業訓練，許多通過第一階段篩選的新生，於說明會結束前完成現場線上報名第二階段面試。

外文系的學生歷年來申請美、日、韓國等國際交換生或雙學位人數皆為全校第一，近五年更是以百分之百的錄取率薦送學生出國學習！當天特別安排錄取繁星的同學頒發獎狀，以資鼓勵。系主任勉勵繁星同學們繼續以認真的求學精神，學習專業知識，在外文系好好打造自己的黃金履歷，往美好的未來踏進。

外文系一向以國際化為主要特色，佛光山系統大學總校長楊朝祥曾說過，佛光大學不僅是佛光山系統大學五校之一，有超過一百所國際姊妹學校。其中佛光與西來大學的台美雙學位計畫，外國語文學系已經有超過十名從西來大學順利畢業，獲得兩校的畢業證書。他相信所有選讀外國語文學系的學生，必然能夠培養成具有國際移動力的跨領域人才。現任校長何卓飛表示，佛光山的資源，讓佛光大學得以推動國際學習、交流，並藉由獎學金幫助學生走出去看世界，未來必然會持續推行，讓學生能夠掌握機會、運用資源，並且掌握自己的未來。