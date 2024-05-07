日前，佛光大學國際處率領代表團前赴緬甸，舉辦為期8天的「教育部強化與東協及南亞國家合作交流計畫（新南向計畫）- 拓點行銷」活動，旨在鼓勵更多新南向國家的學生來台就讀。此次活動由國際長陳尚懋教授帶領，透過深入介紹佛光大學的特色與價值觀，向緬甸學子介紹星雲大師「慈悲教育」理念，並引領學生深入探索佛光大學各項學術領域、校園文化、以及住宿設施。

代表團成員包括國際處專案助理林倩年、佛光大學外文系大三學生江文君，以及傑出校友張阜康先生等，共同透過相關文化課程，讓緬甸學生體驗圍棋的精妙與街舞的魅力。

活動首站，代表團拜會了駐緬甸臺北經濟文化辦事處，並由僑務組林冠宏組長代表接待。林組長提到，由於緬甸目前政治局勢動盪，許多學生紛紛尋求海外求學機會，而臺灣的高等教育成為眾多緬甸學子的首選。佛光大學作為佛光山教團系統大學，充分利用全國首創的跨國、跨洲聯合大學系統資源，提供學生跨校選課、移地學習、遠距教學、海外學習和雙學位學制等多元學習機會，透過產學合作提升學生就業競爭力，並推動海外學習以提升學生的國際視野。

幾天的行程中，代表團分別參訪了仰光孔聖國際學校、仰光Greatest Taiwan School、曼德勒Phaung Daw Oo International University，以及眉苗的年多學校和佛經學校。除了介紹佛光大學的特色外，代表團還舉辦了圍棋和舞蹈工作坊，深深感受到緬甸學生的熱情和對新活動的積極參與。

值得一提的是，佛光大學於113學年度推出了新的學費政策，不論是國際學生還是僑生，只要就讀佛光大學一年級，即可免繳當年度的學費。此外，學生們還可以申請多項獎學金，以減輕海外求學的負擔。