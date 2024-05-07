氣候變遷與地球峰會是全球関注的議題，日前在台大農業陳列館舉行論壇，邀請台大生農學院副院長兼實驗林管理處長蔡明哲教授演講「從COP28談企業自然正成長」，以及去年底到杜拜採訪COP28的聯合報永續工作室記者孫文臨，分享「直擊COP28 我思我見」。媒體人阮淑祥、鄭朝陽、黃丙喜博士，以及在英國曼徹斯特大學就讀氣候變遷、科學社會與解方研究所的楊婕擔任與談人，讓議題深入，與會學生及來賓收穫良多，演講者與與談人都希望在氣候變遷議題上，共同尋求解方！

此次論壇主持人、台大生傳系「生態傳播專題」課程教師林如森博士表示，根據全球足跡網絡（Global Footprint Network）研究，人類所使用的資源已相當於1.75個地球。換言之，整個自然資本及生態系之總供給，仍需再多75%，才得以滿足人類需求。因此，我們必須停止對自然環境的傷害，同時扭轉自然正向發展。由此可見，國家、企業、投資者與消費者看待自然生態的重要性必須一起轉變。

在論壇中蔡明哲副院長從COP28主題談企業的自然正成長，例舉最新的國際框架與倡義，包括TNFD：生物多樣性與財務關聯、SBTN：設定自然科學基礎目標的方法、Nature Positive Initiative: 如何達到自然正成長，希望從2020年作為基準，到2030年開始轉為正成長，2050年自然回歸標準。

何謂自然正成長？蔡明哲表示，可分為自然演變、生態系與物種三大層面，其底下又各自有分別的衡量指標，兩者合併為成果。蔡博士提及，全人類現在應做的事情為以下三大項：生物多樣性的維護、永續消費與永續生產。

身兼台大實驗林管理處長的蔡明哲提到森林的重要性與SDGs指標，他說，森林碳匯比較貴，因為他有cobenefit，可以提升當地居民的生活，或是提升在地的量產率，可符合較多項SDGs。

聯合報願景工程基金會、永續工作室記者孫文臨，以自己去年底到杜拜採訪cop28的經歷與參加論壇的同學及來賓分享。孫文臨說，28屆聯合國氣候峰會(COP28)在經過14天漫長的談判，這次氣候峰會也有達成歷史性的成果。孫文臨表示，COP28是相當務實的峰會，氣候峰會主席在峰會期間多次提到，具體行動是非常重要的，因此這次氣候峰會的過程中有很多的行動，雖然做不到100分，但就算只有60分也可以，呼籲各國要提出一定的行動。

孫文臨提到「COP28這次有不少成果，氣候峰會開幕第一天，主辦國阿拉伯聯合大公國就通過『損失與損害基金』，截至目前為止損失與損害基金總額約有8億美金。此外，COP28的官方網站上，每天都有金融儀表板持續在更新，截至目前為止，整個氣候資金已經超過840億美金，可見今年的氣候峰會把資金、尋找來源視為重要的目的。另外，COP28還簽了3個倡議，第一個、有超過130個國家簽署的『再生能源倡議』，第二個、有146個國家簽署的『氣候健康宣言』，第三個、有超過150國家簽署的『糧食安全倡議』。」

遠在英國曼徹斯特大學就讀氣候變遷、科學社會與解方研究所的研究生楊婕，也以視訊分享氣候變遷與解方的研究領域。論壇中多位與談人一致認為對於氣候變遷議題，希望大家不要冷漠以對，要有熱情，同時也勉勵大學生要多做氣候變遷專題研究，也要看得懂氣候議題。也有與談人認為，不應該把氣候變遷的壓力全交給企業，因為企業創立的目的是賺錢，要先有盈利才考慮永續的事情，然而現在多數政府都只給棍子不給糖吃，只用棒子的結果就是敷衍了事。

此次論壇由臺灣大學生物資源暨農學院農業推廣委員會、生物產業傳播暨發展學系共同舉辦，合勤基金會支援贊助。