開南大學與國立空中大學5月7日正式簽署合作協議，這項合作將為兩校的學生提供更多選擇，促進彼此之間的學術交流。

這次簽約儀式包括空中大學唐先梅副校長、吳正穎主任秘書、林俊裕教務長以及開南大學郭晉源副校長、藍孝勤主任秘書兼教務長、人社院張執中院長、公管碩專班陳啟清執行長、進修推廣處楊欣怡副處長等人。

空中大學許立一校長表示，今後兩校將積極加強雙邊之實質合作，有效共享雙方資源，建立人才培育、產學研究等合作關係。桃園本地空大學生就近攻讀碩士，有開大提供多元選擇，更多專業領域的碩士學分班加入，讓空大與開南的合作長長久久。開南大學校長林玥秀說，開南與空大為推動終身學習，於108年兩校已有簽訂「合作協議書」，在互惠互利、人才交流與資源共享目標下，「公管」與「觀光」等領域都有開設跨校選修「碩士學分班」，也讓有意深造的空大畢業生進入開南修讀碩士學位。

開南大學人社院公共管理碩士、碩專班為例，97學年度至今已有超過30位畢業生，在各行業都有優秀的發展；目前還有20位在學學生即將完成學業，他們也都得益於兩校的合作，能夠在研究所實現自己的人生目標。

開南大學是全台最接近桃園國際機場的「航空城大學」，並有六大學院的系所與專業師資；而空中大學近年在許校長的帶領下，規劃將蘆洲校本部規劃為開放公園和綠色景觀校園，兩校對於落實ESG與大學社會責任，都有共同的默契。