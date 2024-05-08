2024海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨第三屆長江杯金裳獎大賽6日舉行初審，從81件參賽作品中共選出36組作品入圍決賽，入圍參賽者要在限期內將設計圖製作成實體服裝方能前往武漢參與決賽。本次大賽競爭激烈，評審會議另依成績排序挑選出5組作品作為候補，總計41件作品將前往武漢與大陸選手角逐金裳獎頭籌，入選名單公布於後。

評審老師由左至右為王雅芬、朱正生、潘怡良。(攝/李品臻)

第三屆長江杯金裳獎的評審有中華國際形象推廣發展協會理事長朱正生、亞洲大學創意設計學院副院長林青玫主任、樹德科大流行設計系毛佩華老師、GIOIA PAN品牌創始人潘怡良老師以及熟悉兩岸時尚設計與交流的中華兩岸文經協會秘書長王雅芬。

評審朱正生老師透露，今年81件的參賽作品皆相當的精彩，其水準之高，不論要淘汰哪個作品都非常令人惋惜，林青枚老師則提到，本次競賽主題為融合並進，在評分上會著重文化融和、國際趨勢等概念，而設計上不論是色彩的運用還是整體線條的呈現也都是評分要點。

評審老師由左至右為毛佩華、林青枚。(攝/李品臻)

有針織女王之稱的潘怡良老師表示，很高興能三次作為金裳獎初審的評審之一，每年都能夠看到同學不一樣又充滿創造力的作品，非常支持這樣兩岸學生在創意上互動的交流競賽活動，毛佩華老師則指出，台灣的學生受到的教育較為多元，但在整合的層面來說會相對弱一點，希望兩岸的學生能透過前往武漢進行時尚設計的交流互相學習優勢互補。

通過初審的41件作品參賽者需於6/21(五)18:00整前將以下資料以壓縮檔（rar/zip/7z）郵寄至[email protected]，並於郵件主旨註明「第三屆金裳獎複審+姓名+作品名稱」，否則視為棄權：

1.作品照片：

依照初審設計稿所完成的系列服飾或4-6套服飾、配件成品之正＆反照片，並提供至少一張系列作品的成品合照。(繳交檔案格式限定jpg或jpeg，以直式呈現，2500(寬)x3500(高)畫素以上，影像檔案大小1M-5M。)

2.作品影片：

系列服飾或4-6套服飾、配件成品走秀展示影片 90~120秒動態展示所有作品。(可以使用mp4或mov檔，解析度1080p以上。)

3.作品創意說明文檔：

在初審「作品介紹」的基礎上，補充提交實體作品的整體風格、用料、剪裁等方面的敘述。(以word檔案方式提供。)

41組入圍參賽者將會收到主辦單位email寄送之入圍通知函，內含後續決賽事宜聯繫方式，請參賽者加入初選入圍LINE 群組並密切注意報名之郵箱收取通知。第三屆長江杯金裳獎決賽預計9月10日至13日於武漢舉行，共有金裳獎1名、銀裳獎2名、銅裳獎4名等15個獎項，總獎金超過新台幣30萬元，後續活動詳情請持續關注官方臉書粉絲專頁「江城拾光」。

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