南華大學林聰明校長於5月7日屆齡退休，由現任副校長高俊雄接任校長一職，董事會並於當天舉行「卸任、新任校長交接典禮」，由佛光山住持心保和尚監交。董事長慈惠法師、佛光山心培和尚、佛光山教團系統大學楊朝祥總校長、教育部體育署鄭世忠署長、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣政府教育處處長李美華、雲林縣政府總顧問張清良蒞臨祝賀之外，來自全國各大學及各高中職、三好校園得獎各級學校之校長及校長代表、佛光山功德主、佛光山全國各寺住持及代表以及該校產業諮詢顧問、校友總會理監事等各界貴賓亦蒞臨共襄盛舉，現場貴賓雲集。

卸任校長林聰明自102年1月任職迄今，以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」辦學特色發展，帶領南華大學飛躍成長並持續穩定發展，歷年來獲國內外多項獎項肯定，榮退後獲該校董事會聘為「名譽校長」及「佛光山教團系統大學副總校長」。新任校長高俊雄博士學經歷具佳，曾擔任教育部體育署署長及國立體育大學校長，成就卓越，更曾獲頒「行政院一等服務獎章」。

典禮開始首先播放創辦人星雲大師開示影片，大師提到辦教育是要對眾生報恩、幫助貧困的學生有可以安心就學，同時更要貢獻給社會、貢獻佛教，弘揚真理、傳授佛法。佛光山住持心保和尚表示，非常感謝林聰明帶領南華大學蓬勃發展，其認真辦學的精神與成就，有目共睹。同時也感謝高俊雄的承擔，「承擔」是一種負責、責任也是期許，期能秉承大師的教育理念，讓南華更加光發光熱。

董事長慈惠法師指出，非常感謝林聰明十幾年來不辭辛勞，帶領團隊集體創作，才能讓南華不畏少子化衝擊，註冊率皆能達9成以上，相當不容易。星雲大師對林聰明完全信任，現今辦學優異的南華大學就是佛光山和星雲大師心中理想的大學。多年前，高俊雄任職國體大時即和星雲大師開始有了因緣，大師更贈予《成就的秘訣：金剛經》，現擔任南華校長，更是因緣殊勝，必能帶領學校再創高峰。

教育部體育署鄭世忠署長表示，林聰明校長帶領南華大學獲得國內外各界肯定，高俊雄校長亦擁有豐富的學界經歷，相信將能帶領南華大學更加精進成長，再創佳績。嘉義市長黃敏惠指出，非常感謝林聰明擔任南華大學校長期間，對雲嘉南地區有很大的貢獻與影響力，每一項奉獻與成就，都是艱辛的成果。而高俊雄多年來在教育及體育界也有極大的貢獻，期許未來持續合作，攜手為地方培育更多優質人才。

佛光山教團系統大學楊朝祥總校長說，林聰明帶領南華大學脫胎換骨，將大師的教育理念發揮的淋漓盡致，更將大師的佛學理念融入校務，在林聰明榮退之際聘邀擔任系統大學副校長，期能繼續為系統大學服務，持續發揚大師辦教育的精神。

林聰明表示，非常感謝創辦人星雲大師及董事會的全力支持與信任，也要感謝佛光山全球各地的法師及功德主辛苦募款，投入大筆經費建置許多硬體建設及軟體設備，打造優質的教學環境，同時也感謝教職員生共同努力，才能讓學校卓越成長，穩定發展。

新任校長高俊雄說，從佛光山宗長心保和尚手中接下聘書，承擔佛光山教育事業深感任重道遠；從林聰明校長手中接下印信，自覺慚愧，特別是林校長在12年任內，竭盡所能，在生源逐年減少，招生競爭激烈的環境下，用生命帶領南華大學逆勢成長，成為生命教育和環境永續領域，國內領先、國際知名的卓越大學。面對任重道遠的校務承擔，將秉持創辦人星雲大師辦教育的理念，承襲林校長的根基，以「南華更卓越、師生更健康、三好更普及」之目標帶領南華向前邁進。高俊雄強調，為強化各系所發展特色，更將極力推動師生跨系、跨院、領域的學習與合作，預計在115年創校30週年校慶也是星雲大師百歲冥誕之際，將藉由「南華宴、南華劇、南華魂」呈現卓越的辦學成果。此外，更將落實星雲大師在南華校歌中所說的「集體創作立榜樣，在這五育並重的學堂、在這三好莊嚴的淨邦，奮起 飛揚，願為世界增力量」，培育每位南華學子都能「茁壯、放光，願為人間作慈航」。

典禮當天佛光山特別致贈「星雲大師全集」予楊朝祥、林聰明及高俊雄，期能將大師辦教育的理念加以發揚光大。