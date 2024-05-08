國立暨南國際大學今年有豐富的藝文活動，整合後首開先例改以暨大藝文季的面貌開鑼，預計於每年於暨大櫻花季後舉辦暨大藝文季，今年特別邀請揚名國際的原民藝術家安聖惠在暨大開展，希望透過國際藝術家的參與，帶動大學校園的藝文質感。

2024年暨大藝文季系列活動橫跨4月至5月之間，活動結合了學生會、天文社、弦樂社、管樂社等學生社團，藝文季的各項活動包含了攝影展、藝文展、演唱會及音樂會，囊括了靜態與動態的各項活動，同時還有學校內不同族群學生的相關活動，結合原住民族學生資源中心共同規畫原民週晚會等等。

暨南國際大學學務長蕭霖表示，希望透過將各項活動整合為一個藝文季的概念，讓暨大藝文季成為暨大的特色之一，同時也能作為南投或中部地區的藝文勝地。因此，今年最值得一提的是，暨大藝文季特別邀請了國際頗負盛名的魯凱族原住民藝術家安聖惠 Eleng Luluan ，將她最新的創作移師到暨大展出，讓安聖惠在國際展上才能看得到的創作，在暨大就可以親眼目睹。同時，也特別邀請這位享譽國際級藝術大師舉辦工作坊、編織展及藝術實踐講座。

負責策展的暨大學生活動組長彼勇教授指出，在暨大展出的作品是安聖惠「Ali sa be sa be／大崩壁」系列最新作品，這一系列作品述說安聖惠在家鄉屏東舊好茶部落（Kucapungane）的成長記憶，舊好茶部落飽受土石流侵襲，族人屢次被迫經歷災難，在流離失所與回返部落等不同情境間多次反覆，安聖惠嘗試透過創作轉化這樣的生命裂縫。而在暨大展出的作品也呼應了暨大創校不久後，就面對九二一地震等天然災害以及近來少子女化等問題的嚴酷挑戰，暨大卻能夠在逆勢中躍上全球前50大綠色校園、QS世界大學亞洲地區國立綜合大學第18名、世界Edurank全台大專院校排名29、以及學生數逆勢成長等佳績，在在凸顯了越挫越勇的韌性特質，與安聖惠的創作意涵不謀而合。

彼勇教授表示，今年暨大藝文季舉辦的相關活動是希望透過引進藝術工作者與藝文團隊，藉此開展校內教職員生多元化的學習，同時，暨大藝文季活動更延伸到畢業典禮相關活動上，讓暨大藝文季不只是校內的藝文季，更是學生家長、來賓們都可以參與與體驗的活動。