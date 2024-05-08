教育部青年發展署「113年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」鼓勵18-35歲青年針對地方需求，將解決或探索社區課題的熱情轉化為實際行動，協助社區活化及發展。今年共有140組來自各地青年團隊提出精彩的行動方案，經三階段評選，最終選出44組行動團隊，獲選團隊除可獲得行動金外，同時也能獲得多項輔導資源，讓青年可以實際行動為社區帶來新的可能。

由花蓮市區「溝仔尾」街區青年們組成的「花米奇」團隊，過去致力以滑板及塗鴉藝術串連在地居民及青少年，改造當地廢棄倉庫作為室內滑板場，獲得當地高中學校的認同並共同合辦課程，團隊更自辦音樂會，吸引上千名在地的青少年參與。今年提出「溝仔尾新街頭-鯨滑大飯店」行動計畫，以青銀共學出發，開設課程培育在地青年才能，打造社區共學團，並透過新型態走讀活動、邀請日本滑板學校相關人員來臺交流、開發特色伴手禮、辦理街頭文化市集活動等，期望持續以滑板為出發點，逐步讓地方青年產生認同，並自發性形成組織網絡，進一步凝聚社區居民、活化街區。

另外，由一群就讀與生活在臺南藝術大學周邊的青年所組成的「倒風雅客聚落」團隊，以分享自身走訪國外生態村的生活經驗，將生活理念融入臺南麻豆雅客聚落。團隊以老屋活化再生的行動為主軸，將雅客聚落作為在地居民與藝術青年的交流平臺，邀請許多文創者在古厝周圍辦理藝術市集，引入人流讓更多人認識地方，獲得去年的Actor組銀獎。今年團隊更延續前一年的行動，提出「理想鄉之破幻與再造」行動計畫，持續招募青年駐村及開設體驗課程，更加入文化傳承與創新思維，將地方文史做為文本，轉化為一般民眾可參與的工作坊形式。期待能夠透過持續邀請藝術青年投入駐村創作，賦予農村新生命。

為持續協助青年走入社區，本計畫除提供行動金支持、安排專屬導師陪伴之外，更邀請含括「環境生態與產（農）業輔導」、「創意行銷（含募資）」、「社會設計」、「文化地景／歷史空間保存活化／空間敘事」等十餘類實務經驗豐富的專業領域專家組成業師輔導團，無論團隊是否入選，皆可透過申請業師諮詢，獲得未來發展的建議。另外，今年計畫更加入了青年小聚活動及共學團的申請機制，提供青年們持續優化自身行動方案及在地扎根能力，並透過彼此共學交流，深化地方青年網絡的串聯。

青年署推動Changemaker計畫鼓勵青年組成團隊，以行動展現自己對家鄉土地的熱愛，歡迎青年朋友密切關注教育部青年發展署官網（www.yda.gov.tw）及青年社區參與行動2.0官方網頁（https://changemaker.yda.gov.tw），並加入青年署FB粉絲專頁掌握最新消息。