目前就讀健行科技大學電機系碩士班的印尼學生余麗安蒂，日前接受中央廣播電台訪問，用馬來語和印尼語暢談在台灣求學經過及生活點滴，期藉由親身刻苦奮鬥的經驗，能鼓勵新南向國家的學子們勇敢實現求學的夢想!

余麗安蒂說，從小家裡經濟環境不好，小小年紀就離開家鄉到新加坡、台灣等地做移工，當時深深體會到惟有讀書才能真正改善家鄉的生活。六年前聽到台灣提倡高等技職教育，強化國際企業競爭力，協助企業培育新南向國家產業所需人才，擴大招收國際學生。余麗安蒂嚮往著台灣高科技產業，於是在印尼家鄉湊了錢來台灣，想要一圓海外求學的夢想，並選擇就讀健行科技大學電機系新南向產學合作國際專班，希望一邊唸書學習課本知識，同時也在企業實習努力學習實務經驗。

健行科大表示，外籍生在異國求學必須克服種種困難，練就良好的應變能力，佩服她的堅強意志努力學習，也讓校園增添異國文化，增進學生間國際觀的互動交流。過去幾年經歷了新冠肺炎疫情，遭遇過種種學習與生活上的不便，也讓學生建立強韌的心理素質，期許所有學生在未來能以樂觀積極的態度迎接各種未知的挑戰。

這些年來，余麗安蒂在健行科大認真上課，順利取得大學學位，但她並未因獲得大學學歷而滿足，畢業後又再繼續就讀碩士班。余麗安蒂說非常感謝一路以來教導的師長，健行科大就像個大家庭幫助她成長，來到台灣求學經驗是人生最美好的事，期待家鄉有更多的年輕學子安心來台灣勇敢追夢翻轉人生。