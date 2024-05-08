溫馨五月情，在這光輝燦爛的月份裡，中臺科技大學謙和賀日照中心與醫療暨健康產業管理系師生及系學會幹部近日共同辦理「醫悦和樂，一同享樂」母親節慶祝活動，在這母親節前夕，致上感恩心意，提前祝福每位長者母親節快樂。

中臺科大陳錦杏校長(左一)、北屯區白峨嵋區長(右二)於謙和賀日照中心與社區長輩一同歡慶佳節。(中臺科大提供)

慶祝活動就在閩南語歌曲「歡喜就好」帶動唱展開活動的序幕，由於日照中心近八成的長輩都居住在北屯區，特別邀請北屯區大家長－白峨嵋區長蒞臨日照，與中臺科大陳校長一同為長輩歡慶佳節。白區長分享自己的母親也在日照中心接受照顧，感念政府德政，讓長照2.0服務遍及地方每個角落，使需要者可以享受照顧資源。此外，白區長也帶來臺中市政府盧秀燕市長的母親節祝福。

中臺科大校長陳錦杏教授亦是日照中心機構負責人，在百忙之中前來與長輩同樂，以一首「母親您真偉大」，唱出母愛光輝照耀家庭每個角落，為子女、為家庭辛勞付出。一呼百應，齊聲合唱，而謙和賀日照中心特別準備一個大蛋糕，邀請白區長及陳校長一同攜手祝福長輩健康平安呷百二，與長輩們彼此許下承諾父親節再度同樂同慶。長輩們ㄧ一從白區長及陳校長手中收到滿分祝福的康乃馨花束，並特別感謝醫管系的師生們為長輩帶來一系列的活動，有吃有玩，手腦並用，歡慶佳節的同時還能照顧長輩的認知與手部精細運動，融合健康促進元素，展現中臺科大隊醫療產業人才培育的專業。

今年是謙和賀日照中心營運的三週年，期盼成為長照領域的先驅，落實社區長照的精髓，結合在地資源，營造青銀共學，有效實踐SDG 4優質教育、SDG 10減少不平等及SDG 11永續城鄉和社會。中臺科大將順應2025年超高齡化社會，為未來社會的健康福祉貢獻最大心力，並以大學永續發展為目標向前邁進。