有著嬰幼兒托育專業推手稱號的嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，專業度一直倍受政府單位信賴肯定。繼路竹公共托嬰中心與育兒資源中心、旗津公托及親子館及楠梓公托及親子館後，再次接手台南市新市區三里公設民營托嬰中心，這是幼保系執行的第四家輔導托育中心計畫。在嘉藥幼保系專業師資協助下，為新市區打造一個嬰幼兒「信賴與安全」的托育環境，提供民眾友善育兒、平價托育的優質社會福利服務。

嘉南藥理大學嬰幼兒保育系是南部唯一一所培育「嬰幼兒」保育人才的科技大學，透過政府委託辦理托育中心計畫案，不僅學生擁有實習平台，畢業及在校生也獲得許多工作及工讀的機會，也搭起與社區民眾交流分享的橋樑，在嘉藥幼保系師生的專業策畫下，規劃出適合該年齡層的課程活動，讓小朋友在完整課程體制下成長茁壯。

嘉藥幼保系為新市區打造一個嬰幼兒「信賴與安全」的托育環境。(嘉南藥理大學提供)

嘉藥幼保系主任林佳蓉表示，選托嬰中心除了比設備、重裝潢外，相較於硬體環境，良好的托育人員更是關鍵。近日社會虐嬰案頻傳，讓有嬰幼兒的家長在選擇保母時更加費心。目前政府委託嘉藥辦理的托嬰中心為4:1的照護比，其托育人員在幼保系老師輔導督促下，專業度及用心程度讓家長讚不絕口。

嘉藥幼保系秉持培育學生成為專業教保員及托育人員的教育目標，除了培養學生兼具專業知識與實務能力外，還必須有「健康照顧、安全保育」的觀念，以及「慈悲待人、智慧處事」的能力。嘉藥幼保系的畢業生就是專業品質的保證，每位畢業生都可畢業即就業，無縫接軌業界。