教育部為表揚對於推展社會教育卓有貢獻的團體或個人，自64年開始辦理社會教育相關表揚活動，並於105年更名為「社會教育貢獻獎」，辦理至今已有50年歷史。「教育部社會教育貢獻獎」為表彰社會教育貢獻的最高榮譽，教育部希望藉由此殊榮，不僅肯定長年耕耘社會教育的無名英雄，也能激勵更多個人及團體積極投入社會教育，提供民眾更好、更豐富的社會教育學習資源。

113年度社會教育貢獻獎設有團體獎、個人獎及終身奉獻獎等3種獎項，自即日起受理申請推薦。有意申請推薦者，請於6月30日前（以郵戳為憑），檢具申請推薦資料表件函送中央主管機關或各直轄市、縣（市）主管教育行政機關初審；由中央主管機關或各直轄市、縣（市）主管教育行政機關擇優於7月31日以前（以郵戳為憑），將推薦名單及參選者推薦資料表件函送本獎項承辦單位「國立臺灣圖書館」（地址：235066新北市中和區中安街85號，電話：02-2926-6888分機6705、6709，E-mail：[email protected]）。

一個人力量很小，但一群人就能成就更多目標。社會教育的推展，即是仰賴有志之士貢獻一己之力，將所學專業挹注於社會服務，透過知識、技能和價值觀的傳遞，匯聚成正向的影響力，並持續將這樣的力量在層層疊疊的累積中發芽、茁壯、展現韌性，最終成為社會溫暖祥和的支持。

「教育部社會教育貢獻獎推薦作業流程圖」及「徵件海報電子檔」請見附件。推薦及相關表件請至教育部終身教育司電子布告欄下載（https://reurl.cc/nN15LD）。