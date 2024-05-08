佛光大學佛教學系109級在校內舉辦為期一周的「回家．心之彼岸」畢業展至5月9日，展覽期間，佛光山佛陀紀念館館長如常法師、佛光山書記室主任妙廣法師、佛光山文教基金會知倫法師，興學功德主林啟嵩先生與司美惠女士伉儷，曾一同蒞臨參展，也對於學生們的展覽給予高度肯定與鼓勵，更對同學們展現深刻的佛教藝術與文化表示讚賞。

如常法師強調，生活本身就是一種修行，對學生們將佛學融入生活的方式給予肯定。學生們能藉由畢呈作品將佛法的意涵傳達給社會大眾，不僅讓人們了解在佛教學系的學習內容，更是對佛教的一種貢獻；並勉勵同學們能「從學習到學問，將佛學留在人世間，非常感動。」，引述佛光大學創辦人星雲大師的心願，希望外國籍同學們能將所學帶回他們的國家，以此來報答佛教。

佛光大學佛教學系的「回家．心之彼岸」畢業展至5月9日。(照片/佛光大學提供)

其中，佛教學系畢業班同學廣越法師、寂安法師、淨嚴法師、曇善法師和黃銘嘉，藉由作品「越南天姥寺FOMEX模型」及「越南佛教經典刊刻與修復」，呈現出佛教文化深刻的傳播意義。高子晴與黃欣樂製作了「宜蘭清朝觀音寺院導覽遊」的手冊與網站，充分結合佛教學所學與在地文化。同學們的所有作品無不展示了佛法與生活每一個角落的融合。

本次畢業展於佛光大學雲五館一樓通識沙龍區展出，展期至5月9日。同學們透過論文或實作作品，展示出世間心靈的信仰與緬懷，並以寺院、經中寶藏、繪畫、花道、茶禪、遊戲等呈現，進一步表達萬物不離開世間法的理念，透過賦予每個作品刻劃出「有佛法就有家」的隱喻，秉持著回家的意象，找回我們心中真正的「家」－ 圓滿的佛國世界。