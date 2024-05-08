佛光大學研發處產學與育成中心，首次與傳播系攜手舉辦《創業家故事徵影》競賽，藉由引導學生拍攝創業家的故事，啟發學生對於創新創業精神的理解，以推動校園創業教育。競賽報名於即日起至5月31日止，歡迎踴躍參賽。

本次《創業家故事徵影》競賽，採取全台首創的競賽方式，拍攝影片之典範創業家，由主辦單位安排，藉此促進學生團隊通過拍攝過程，理解典範創業者的創業歷程。影片要求之主題涵蓋創業機會的發現、創業挫折與失敗的經驗，創業家的堅持與創業反思的主題。參賽者可從主辦單位提供的典範創業家，選擇拍攝對象進行創業故事之拍攝，並藉此過程掌握理解典範創業家的創業歷程。

佛光大學（含研究所）所有在學學生參加，不限科系，個人或團隊報名均可報名此次徵影競賽。競賽於5月7日起，採線上報名，參賽者需填寫表單資料，報名截止日期為5月31日，於6月17日前上傳企劃案。參賽作品將進行第一階段企劃案提案評選，獲選製作團隊可獲得8,000元製作補助。第一階段獲選團隊，於8月16日完成第二階段影片拍攝，製作完成的創業家故事，經評選第一名可獲得30,000元的獎金。

本次競賽作品要求作品符合主題，且影片時長約在3至8分鐘之間。影片不限形式，可採劇情、紀錄片、介紹等，並需自行取得音樂素材合法授權。評選標準包括主題發想、企劃內容與可行性、創意呈現等。詳細辦法及報名方式可線上報名，或至產學與育成中心網站首頁「中心公告 - 佛光大學《創業家故事徵影》」連結下載。