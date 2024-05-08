佛光大學學習活動5月6日正式開跑，為期一周的時間由各系自由辦理，包含場域實務教學、或密集授課等多元教學模式。而佛大產品與媒體設計學系每年透過舉辦工作坊的方式，邀請業界師資授課，加強學生們的專業素養與美感轉移能力。

有鑑於6月中的「虛空之韻」產媒系的成果展開展在即，為了更完善地呈現大一至大三的展出內容，產品設計、媒體製作、視覺藝術等。此次所安排的工作坊內容與成果展環環相扣，包含導入AI創新應用時代線上課程、各年級作品討論審查等等，其中AI創新應用時代線上課程，藉由探索生成式人工智慧的各種技巧，協助設計規劃與完善構想發展。

佛大產品與媒體設計學系學習活動周 聚焦「虛空之韻」成果展。(照片/佛光大學提供)

另外，同學們以媒體記錄並探討多種不同角度呈現生活的可能性，涵蓋了設計風格、材質搭配、生活型態、人因特徵以及文化考量等方面。從現代到傳統，從簡約到風華，貼近不同人群的喜好和需求。再透過生成式人工智慧的輔助與探索，展示出生活傢俱設計的多樣性和豐富性，進一步將構想落實為具體傢俱設計，培養同學們的創意和專業能力。

由於學生平時各自在專屬的學程規劃中修課鑽研，因此，大家齊聚在教室一起完成模型討論設計，都充滿了歡笑聲和交流聲，也為未來設計專業學習團隊溝通的重要性，並奠定堅實的基礎。