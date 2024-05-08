畢業季前夕，全台企業掀起搶人才大戰！世新大學AI傳播跨域專才受到廣大企業青睞，今日攜手勞動部勞動力發展署北分署舉辦2024「職求對決就在世新」校園徵才博覽會，吸引總計16種產業類別、74家企業進駐，再次刷新校內徵才最多紀錄。在資訊服務、生活消費、金融保險與觀光房產等眾多參與企業裡，有高達19家新聞媒體、廣告與遊戲相關產業來搶世新人才，凸顯出世新大學獨樹一幟的品牌力特色。

今年世新線上徵才平台已超過1500個職缺，學生透過校方開發的雲端履歷技術，可以直接在線上投遞履歷，更方便地與企業進行面談，提高媒合率的同時，還能獲得企業小禮與活動抽獎券。世新校園徵才博覽會也首次與GAP台灣蓋璞合作，邀請到人資經理黃千蕙在現場分享面試穿搭攻略，參與學生表示，這解決了他心中許多疑問，也更有自信面對企業主管，發揮個人專業與特質。

現場也有多家電視台出動主播、攝影記者，讓世新學生嘗試面對鏡頭連線和播報。回到母校的鏡新聞美女主播潘照文大讚學弟妹表現，「他們的台風也太好了吧！根本可以直接來上班了！」她認為世新學生很活潑大方，這是在職場面對困難時，非常需要的人格特質，遇到事情不會畏畏縮縮，用積極正面的精神解決，適時向主管與同事提問，「這是企業很喜歡的特質，特別是新聞媒體業。」

受邀開幕致詞的中嘉數位資深經理許巧妮也是世新校友，她特別以世新為榮，「因為世新畢業的學生，在媒體業界就是人才的保證！」在中嘉服務26年的她也以自身為例，推薦學弟妹「中嘉是大家值得信任的選擇」，不僅徵求新聞記者、攝影記者，也開出網路工程師、門市專員等職缺，都需要世新各學群領域人才。台北君悅酒店人資部主任黃郁峰表示，蠻多世新校友在君悅任職，也有超過20年的資深同事，現任營運副總也是來自世新，鼓勵世新人初入職場站穩腳步，一定都能走得長長久久。

世新大學校長陳清河指出，世新以媒體起家，也培育管理學院、人文社會學院與法律學院學生擁有AI跨域傳播能力，每年有2千多位學生畢業投入職場，在畢業前夕為企業跟畢業生搭建起一個對話的平台，期待大家都能找到適合彼此的職場生涯。世新大學學務長胡全威特別感謝勞動力發展署北分署的支持，讓世新學生藉此機會提早認識各個產業，不論是對人才的要求、工作待遇與未來發展，都可以透過博覽會的方式一次看盡，而且是面對面的溝通，不只服務即將畢業的大四學生，各年級學生都能提早開始構思與規劃，實現畢業即就業的願景。