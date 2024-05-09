第七屆《芒果要的就是你》湖南廣電暑期實習活動報名熱烈進行中，主辦單位中華兩岸文經協會8日來到亞洲大學展開校園巡迴說明會，現場聚集亞大資訊傳播學系大一至大四學生前來參與，在場同學個個全神貫注聆聽，如何才能取得千里挑一前往湖南衛視實習的機會，展現對本活動的報名渴望。

《芒果要的就是你》為湖南廣播電視集團與中華兩岸文經協會共同舉辦之暑期實習活動，每年開放50個實習名額供全台各大專院校學生報名爭取。（攝/廖忻欣）

《芒果要的就是你》為湖南廣播電視集團與中華兩岸文經協會、時際創意傳媒共同舉辦之暑期實習活動，每年開放50個實習名額供全台各大專院校學生報名爭取，通過海選勝出的50名優秀實習生將前往湖南長沙展開為期近一個月的暑期實習，直接進入其中最熱門的實習單位有《你好！星期六》、《披荊斬棘的哥哥》、《哎呀好身材》、《新聞大求真》、《穿我的漢服》等。

亞大資傳系大三生張芸榛同學（左）、大二生張捷心同學（右）。（攝/劉安婕）

就讀亞大資傳系大三的張芸榛同學表示自己是透過學姊的分享知道這個活動，本身對音控、燈控、道具設計、舞台美術佈置等非常感興趣，一直以來都是自學比較多，在企劃發想這方面的能力也相對薄弱，希望能至湖南衛視跟著大師手把手學習，增強更專業的技能。

目前是亞大資傳系大二生的張捷心同學則指出，平時自己就經常觀看湖南廣電旗下的電視節目，聽完今日芒果學姊的分享後更想爭取參加本次暑期實習活動，希望能前往湖南衛視這樣知名的電視台學習完整的節目企劃流程，同時了解自己還有什麼不足需要補強，未來也不排除在陸發展的可能性。

說明會現場聚集亞大資訊傳播學系大一至大四學生前來參與，在場同學個個全神貫注聆聽。（攝/廖忻欣）

本次《芒果要的就是你》亞洲大學校園巡迴說明會，主辦單位特別邀請第六屆的芒果學姊廖玲瑄現身說法，作為亞大資傳系應屆畢業生為本科系學弟妹們分享自身在湖南衛視新聞類科普節目《新聞大求真》的實習經歷，鼓勵學弟妹積極報名參與。

2024第七屆《芒果要的就是你》報名即日起至5月30日23:59止，歡迎各大專院校不限科系的同學踴躍報名參加，更多活動相關資訊請詳閱活動簡章，或聯繫FB官方粉絲專頁「芒果講習所」、LINE官方帳號。

活動簡章：https://drive.google.com/file/d/1ErbGRPxirYtk9DXlOio-xXY6wBbUi4CB/view

報名連結：https://forms.gle/nh3ELFNzM57nMnfM7

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