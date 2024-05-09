東海大學教育研究所畢業生楊博惇長期關心地方教育與聚落，積極推動農村工藝產業發展，為了幫助農村永續所提出的「地方聚落空間營造永續計畫」，更獲得了「2024建築園治獎」，520之後將由新就任的賴清德總統親自頒獎。

2023年畢業於東海大學教育研究所的楊博惇，目前擔任南投縣中寮鄉「漳平溪文化藝術協會」理事長，積極推動農村工藝產業發展，更以教育深耕地方。教育研究所所長江淑真說，楊博惇攻讀教育研究所期間表現優異，研究以中寮文化和弱勢教育陪伴作為研究核心，紀錄探討爺爺、奶奶奉獻大半輩子的瀧林書齋，不僅成為東海教育所首位以實務報告取代傳統論文的碩士生，實務報告相關內容更獲得「2024建築園治獎」的肯定。

江淑真所長表示，楊博惇是一位很有理想的青年，因為爺爺、奶奶長期關心偏鄉學童，以及投注心力幫助學童進行課後照顧，爺爺、奶奶的奉獻讓他相當感動。2005年，以北中寮最主要的溪流命名的南投縣中寮鄉漳「平溪文化藝術協會」成立後，不僅全力推動九二一大地震後的中寮文化和教育，之後更建立了「瀧林書齋」，成為偏鄉教育的重要基地，持續提供課後輔助、英文教學和縫紉工藝培訓。2008年，協會與草屯工藝研究中心合作開展了「地方特色輔導-工藝扶植計畫」。江淑真所長指出，這個協會除了幫助當地婦女和學生，且帶來更多不同工藝美學的教育訓練外，更影響了當年還是學童的楊博惇。

東海會計系許恩得教授自2014年起也曾與該協會合作，八年來透過「東海關懷營」為中寮地方各小學設計多元課程，成為當地教育關懷的最佳夥伴。楊博惇在2021年返鄉成立「中寮之藝」後，承接起協會的理想發掘中寮在地工藝文化，結合地方教育，帶領在地青年學子和在地工藝師共同以「瀧林書齋」作為教育基地，更結合當地孩童的教育需求和中寮工藝文化特色，帶動起地方創生。

憑藉著在地關懷與教育陪伴，「中寮之藝」不僅結合了學校課程和基地活動，還設計了各種工藝教案，包括藍染、拓染、刺繡、網版、月桃編織、雕刻等。特別以「樹皮燈」作為地方工藝教育發展項目，讓參與的學子、地方媽媽們從採集、捶打到製作樹皮燈，成功活化地方，將微型工藝產業創造的收入回饋在地工藝教育發展。除了每年的工藝教育，中寮之藝還串聯了中寮工藝文化和地方景點，舉辦「螢之聲」音樂會，以音樂和工藝重新詮釋中寮豐富的生態人文，促進觀光和地方凝聚效益。楊博惇是相當優異的東海校友，此次能得到「2024建築園治獎」的肯定，並將獲賴清德總統的親自授獎，不僅是對他個人長期對地方貢獻的付出與肯定，更是東海師生的教育與榮耀。