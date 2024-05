每年5月12日國際護師節前後,皆是護理學系師生迎接一年一度的傳光加冠典禮的神聖時刻。中臺科技大學護理系近(113/5/8)日舉辦感人至深的加冠典禮,象徵著學生們正式踏上護理之路。典禮由護理學院蔡麗雲院長和護理系陳全美主任主持,兩位導師點燃代表護理精神的蠟燭,將光明傳遞給每一位加冠的同學。這一神聖的儀式,彰顯了南丁格爾的護理精神將在他們心中生生不息,為他們的護理學習之路留下永恆的印記。

在加冠典禮上,中臺科大陳錦杏校長致詞時表示,護理系作為學校創校基石發揮著重要的作用,特別在新冠肺炎疫情肆虐的時期,許多年輕學子堅定地選擇成為護理師,以守護社會大眾的健康,這種無私的奉獻精神令人感動。陳校長強調,這些優秀的護理專業人才是國家社會穩定的重要力量,他們的貢獻和精湛的技能不僅在平時受到讚譽,在危難時刻更是彰顯其重要性。

護理學院蔡麗雲院長致詞時以溫暖的語氣鼓勵提到:「現在是你們故事開始的時候了,拿出自己的勇氣和智慧,寫下屬於自己的精彩人生」,這句話彷彿點燃每一位學生心中的熱情和決心,讓他們深深感受到自己身上的責任與使命。蔡院長進一步表達對學生們的期望,並以國際護理協會(ICN)發布2024年國際護師節主題「Our Nurses. Our Future. The economic power of care(有護理師才有未來,護理創造經濟實力)」勉勵加冠生,充分地呈現出ICN對護理未來應對全球衛生挑戰,促進全民健康的願景,並希望學生能夠保持中臺護理系的優良傳統,繼續發揚護理的光芒,以堅韌不拔的精神,攜手共進創造更加輝煌的成就,讓更多的人感受到護理的價值。護理系陳全美主任也表達對今天的加冠生們的祝福,期待著同學們在護理臨床之路上充滿智慧、仁愛和勇氣,成為傑出的護理專業人才。

護理系同學點燃代表護理精神的蠟燭。(照片/中臺科大提供)

中臺科大護理系加冠典禮凝聚了學院的專業技術、學校的人文關懷精神、世界的永續創新目標及社會的服務責任理念,將理論學術與實踐相結合,為大健康產業職涯之路揭開序幕,並藉由師長們的溫暖祝福與期許,如同一道光芒綻放,照亮每一位學生前行的道路,激勵著學生們為護理事業不懈努力,貢獻自己的力量,實踐聯合國永續發展目標「SDG 4優質教育」。