為增進全國大專校院境外學生輔導人員對於境外學生的輔導品質及專業素養，教育部於本年4月及5月分別於臺北、臺中各辦理2場次境外學生輔導人員服務素養培訓研習會，4場次共計有177所大專校院、255位輔導人員參與。研習會中透過各項法規機制宣導和境外學生輔導的實際案例分享，並邀請不同領域的專業講師針對境外學生來臺就學相關議題進行研討，以提升各校輔導人員專業知能。

目前我國境外生最大來源國為越南，112學年度在臺越南學生高達2萬7,491人，占整體境外生人數約兩成左右，故本次課程中特別安排越南籍講師就越南文化進行分享，希望讓輔導人員能夠更加理解越南文化及跨文化溝通技巧。

本年度一般課程研習著重於境外學生來臺就學法規、留臺及延攬機制、工作許可規定、居留證申請、簽證辦理流程、陸生來臺就學法規等議題，以提升新進輔導人員於輔導境外生的業務能力；另為培養輔導人員不同文化的溝通技能與多元文化諮商思維，課程中規劃越南文化與溝通方式講座；同時考量身心障礙境外學生的特殊就學需求，邀請具相關輔導經驗的講師進行分享與討論。

進階課程則聚焦於境外學生校園性別友善議題，增進輔導人員對境外學生懷孕的受教權益維護與心理輔導，並安排壓力管理與自我情緒調適課程，協助輔導人員在繁忙的輔導工作過程中能察覺自身的壓力來源並予以紓解，以及由專業諮商師分享境外學生跨文化適應與溝通的實務經驗。

研習會中安排綜合座談，並邀請教育部、僑務委員會、勞動部、內政部移民署、外交部領事事務局、衛生福利部疾病管制署、衛生福利部中央健康保險署、大陸委員會、財團法人海峽交流基金會、海外聯合招生委員會、大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會，共11個機關單位共襄盛舉，面對面回答各校提問，協助釐清輔導實務上相關問題，以期全面提升境外學生輔導服務品質。

教育部每年辦理輔導人員服務素養培訓研習會，透過豐富多樣的課程安排，強化輔導人員的行政作業效能和輔導知能，並辦理大專校院境外學生輔導工作績優學校、績優人員、資深人員甄選，以激勵工作士氣，持續營造境外生在臺就學友善環境。