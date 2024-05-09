大學校院傳播科系最愛的搶手貨，「第七屆芒果要的就是你暑期實習活動」開始報名啦!由湖南廣電集團、中華兩岸文經協會與時際創意傳媒三方協力合辦，前往湖南長沙進行為期一個月的實習活動，歡迎對影視傳媒幕前、幕後有興趣的在學大學生（不限科系）報名參與。

「芒果要的就是你」今日（5/8）前進東海大學校園分享實習內容及報名方式，徵選優秀學生前往亞洲影視業最頂尖的湖南衛視實習，並以師徒制的實習模式，協助學生更快地掌握工作內容。每屆實習崗位有多種類型，不僅可以學到採訪、主持播音、節目企劃、剪輯、新媒體運用等更可以進棚參與節目錄製，近距離接觸大咖嘉賓。

郉愛青、陳瑜期望能入選成為芒果學員之一，前往湖南衛視學習跨領域專業。（攝影/劉安婕）

東海食品科學系大三郉愛青過去曾看過湖南衛視「乘風破浪的姐姐」節目，她認為這檔節目的企劃發想很特別，能透過節目讓藝人翻紅，是台灣節目做不到的。社會系大四的陳瑜對節目攝影很感興趣，在未來也希望能從事傳媒相關行業，但礙於就讀的科系限制，想踏入傳媒市場相對非本科系的學生來說困難。希望能夠透過「愛在芒果」活動了解傳媒產業內容，再將學習到的經驗帶回台灣。

報名連結:https://forms.gle/nh3ELFNzM57nMnfM7

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