為感念佛陀的恩德與慈悲，佛光山圓福寺在佛誕節前舉辦浴佛祈福活動，並於5月8日在南華大學無盡圖書館前設置浴佛區，讓該校師生自由浴佛，感念與學習佛陀的智慧及慈悲。圓福寺及南華興學滴水坊特別準備蔬食餐點提供參加浴佛活動的師生們享用，也藉以推廣健康蔬食。浴佛祈福儀式由佛光山副住持慧開法師主法，高俊雄校長率副校長賴淑玲、李坤崇與一、二級主管以及教職員一同出席共襄盛舉，佛光山教團系統大學副總校長暨南華大學名譽校長林聰明也出席活動，學生們皆利用課餘時間齊聚一堂感恩浴佛。

浴佛活動由佛光山副住持也是南華大學人文學院院長慧開法師主法，藉由浴佛祈福活動，可以讓學生認識佛陀聖誕的典故，感念佛陀的慈悲與福佑恩德。圓福寺住持暨南華大學駐校董事覺禹法師表示，為慶祝佛誕節每年皆會在校園舉辦浴佛儀式，今年適逢在校長高俊雄上任的第一天，因緣非常殊勝。同時也跟大家介紹說明供香花燈果的意涵。

慧開法師開示時指出，浴佛不僅是要感念佛陀慈悲，也能藉此洗滌內心的塵埃，同時更結合星雲大師提倡的「做好事、說好話、存好心」三好運動，淨化個人的身口意，親近佛法，從佛法中獲得智慧與光明。南華大學校長高俊雄說，非常感謝駐校董事覺禹法師的帶領與指導，於三個月前即開始討論校務，因此一上任後即能無縫接軌，使校務能穩健往前。

浴佛活動結束後，緊接登場的是由佛光山叢林學院及佛光山義工會於該校舉辦的「蔬咚Po」活動，藉由蔬食及音樂，一同推廣大家吃蔬食。高俊雄校長也帶領副校長李坤崇、學務長柳雅梅、總務長鄭絢文、人事室主任紀茂嬌等主管出席活動並與叢林學院學生合唱「晨禱」一曲，並歡迎「蔬咚Po」活動可以常來南華舉辦。中午學生一下課，各個蔬食攤位皆擠滿人潮。

為鼓勵教職員在校園規律運動促進健康，高俊雄一上任即提倡每週三訂為「南華樂活日」，因此，浴佛活動後下午即展開首場健走活動，並特別邀請嘉義縣樂齡健走師資團隊指導員蒞校指導如何運用健走杖正確又安全的方式健走，並於健走前帶大家進行暖身運動，當天約有近百位教職員參加，一同繞行校園歡喜健走。