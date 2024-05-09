因應政府2050淨零碳排政策及產業轉型與減碳目標，聖約翰科技大學組織ESG專業團隊，於112年10月15日取得經濟部產業發展署「技術服務機構服務能量登錄證書」之後，112至113年陸續為7家公司進行碳盤查工作，以提升各公司未來產業的競爭力。此外，亦結合ESG永續發展協會、新北市綠色能源產業聯盟、桓鼎公司、倍力資訊、義電智慧能源、美商鄧白氏、達沃斯及奧爾斯等知名企業，透過強強聯手方式，創造產學合作多贏局面。

聖約翰科大日前與傑出校友林政邦的公司-奧爾斯國際管理諮詢顧問有限公司締結盟約，唐彥博校長指出，奧爾斯團隊在碳盤查及產業人才的培訓具有豐富的經驗，藉由校友公司的實務技術及實力協助學校老師進行碳盤查工作，產學聯手打造永續校園，不但有利於提升學校ESG專業團隊的參與人數，更可以擴大服務至北部地區公司、校友企業及產業界等領域。

ESG專業團隊李再成老師說，學校取得「技術服務機構服務能量登錄證書」，登入類別為「永續發展服務機構（SD6）」，其中綠色製程項目包含：「金屬產業低碳製程技術服務」及「金屬成型低碳製程技術服務」。由於學校是教育單位，除了協助各企業之外，學校訓練出來的學生也需要企業界的大力協助，使高年級的學生也有機會至各企業實習，這也可以解決目前台灣少子化各公司缺工的現況，並即早為企業儲備幹部。

李再成老師表示，ESG專業團隊已於112年協助元譽精業有限公司及俋霖科技股份有限公司進行碳盤查；113年則協助天威機械工業有限公司、久欣電機股份有限公司、瑞昌生化科技股份有限公司、瑞智生化科技股份有限公司及華研電腦股份有限公司共5家企業廠商進行碳盤查。使企業能完全了解該公司前一年的總排碳量，有利公司早日達成2030年減碳量達50%，2050年該公司能達成碳中和的目標。

聖約翰科大推動ESG永續發展事務，今年1月已與桓鼎公司、倍力資訊、義電智慧能源、美商鄧白氏及達沃斯等知名企業結盟、攜手合作。(照片/聖約翰科技大學提供)

「企業碳盤查，聖約翰科大為各公司提供專業服務。」李再成老師說，聖約翰科大目前已有17位教職員通過ISO14067碳盤查主導查證員培訓，並培育出6位碳盤查主導查證員。而經濟部產業發展署每年均有編列各公司的低碳化及智慧化型相關計畫補助款項，可提供北部地區有需要企業診斷及服務的製造業申請。若有此方面需求的企業、學校或機關團體，歡迎與 產學營運暨育成組 鄭超元組長聯絡，0910961997或02-28013131轉6866。