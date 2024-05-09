佛光大學心理學系林緯倫主任與周蔚倫老師，日前帶領20多位選修「心理學與人因設計」課程的心理系學生，參訪宜蘭縣頭城鎮的堅達資訊公司，透過實際體驗虛擬科技攝影棚，思索知覺心理學的跨領域應用。此次活動偕同創意與科技學院的傳播學系與資訊應用學系教師參與，期望透過此次參訪活動的啟發，思索心理、傳播與資訊應用等跨領域的資源，為後續探究虛擬知覺的領域累積教學與研究的可能。

林緯倫主任表示，很開心可以到堅達公司，看到很先進的技術覺得大開眼界，之後可以思考這些未來技術如何應用與發展，而能跟知覺心理學做結合，或做其他心理學上的研究。周蔚倫老師提及，這次虛擬拍攝現場的參訪，讓校內課程所學的知覺心理學知識，能看到實際的應用，也讓同學們能結合上周實作的3D物品，做為以虛跟實的交流，是一個很實際的學習，也希望未來與傳播系能夠有機會合作，配合知覺心理學的知識內容，讓學生實際運用。

堅達資訊公司經理周正昊導演表示，同學們可以思考如何把媒體資源整合在不同產業上，因為不是只有影視產業需要影視，所有產業都需要設計、包裝與銷售，這會需要產品開發展示，用VR的眼睛預覽，所以當理解整個生產工作、生產流程與社會形態，自己就會知道下一步是什麼。

傳播學系黃文龍老師表示，時代變化快速，企業都需要跨領域人才，特別在傳播與產品設計產業，所以與科技領域的堅達公司產學合作，能為未來年輕學子提供一個跟世界接軌的機會，希望未來的學生可以更珍惜這份資源，也希望透過這次參訪，心理系能更瞭解產品科技發展的趨勢下，非常重視「人因」這部分，期望未來能建立各系所合作，以及互相學習的機會。

心理學系大四鄭嘉欣同學表示，這次校外參訪是很難得的機會，讓我們能近距離體驗先進技術，目睹虛擬產業的最新發展，也進一步理解 Unreal 技術在不同領域的跨域應用，啟發我們對未來的思考。

通過此次參訪活動，佛大心理系師生團隊，具體地體驗了虛擬攝影棚的延展實境、物件追蹤與Ncam等即時攝影機追蹤系統，同時也讓同學能實際體驗與虛擬科技的互動，期望未來同學也能夠以此體驗為起點，思索心理與虛擬知覺整合的可能，為心理學拓展創新的研究與應用領域。