在現今充滿挑戰的社會環境中，教育不僅僅是傳授知識，更在於培養學生的實踐能力與社會責任。為此，日前佛光大學管理學院帶領管理學系及運動與健康促進學士學位學程的學生，在學習活動周參加龜山島之旅，結合學術知識與現實體驗，深入探索自然生態並實踐社會責任。

在活動期間，學生們親身感受了龜山島周邊海洋的壯麗與奇妙。船上，導覽員詳細介紹了龜山島的歷史、地理、海域及保育價值，使學生們更深入了解這座島嶼的獨特風貌。作為宜蘭最著名的地標，龜山島擁有多種季節洄游魚類、夢幻的牛奶湖、黑潮以及飛躍於海面的飛魚，展現獨特的自然景觀。專業的導覽員帶領學生們探索繞島行程中的岩石、火山、海底生物和漁獲等資源，並參觀登島後的生態景點和植物。島上唯一的寺廟普陀巖，曾稱為拱天宮，因早期居民搬遷和部隊需求而遷移，但保存完好。在佛光山蘭陽地區分會的協助下，觀音被請送至此，使之成為龜山島的唯一信仰中心。

此外，學生們透過導覽生態環境、古蹟巡禮和坑道走訪，更真切地了解當年島上居民的生活狀況及部隊的建置歷程。本次活動讓學生們深入了解龜山島的自然生態與歷史，增進對自然的尊重，同時培養責任感和團隊合作精神，這樣的經驗將對他們的成長和未來發展產生深遠影響。

佛光大學期待透過這為期一周的學習活動周活動，引導學生深入了解管理理念，認識在地古蹟、文化、歷史、藝術及休閒規劃。龜山島之旅是其中的亮點，學生們透過學習生態保育與實踐社會責任，結合學術知識與現實體驗，為未來的成長與發展奠定了堅實基礎。