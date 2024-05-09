世界兩大佛教興辦學校交流大盛會！佛光大學佛教學院與法鼓文理學院在每年的5月會透過佛法與體育的交流賽事，輪流舉辦「佛法盃」友誼賽，彼此提升學生們的精神，增進佛法知識，並培養溝通表達、人我互動、互助合作等精神。

第七屆「佛法盃」友誼賽今年輪到由佛光大學舉辦，今日在校內懷恩館熱血登場！校長佛光大學何卓飛校長領銜、教學院郭朝順院長、佛教學系鄭維儀主任等師長，以及佛教學院全體學生熱情迎接，共同歡迎法鼓文理學院的師生們的到來。

法鼓文理學院陳定銘校長帶領師生，包括鄧偉仁系主任及蔡伯郎老師、溫宗堃老師、王昱鈞老師以及58位同學，參與活動賽事，場面相當精采熱鬧。而佛光大學覺冠老師與古箏指導張婷雅老師也帶領箏樂團，帶來三曲精彩的表演，包含演出佛教的梵唄，用藏文唱「中論頌」，驚艷現場的貴賓，陳定銘校長還開玩笑地說，下次我們也要復刻這樣的表演方式，傳播佛教！

何卓飛校長也與佛教學系闞正宗教授搭手對戰法鼓文理學院，為佛法盃開局，帶來精彩的羽球雙人賽，何卓飛校長最後以22比20搶下勝利，也為本次佛法盃友誼賽，熱血開幕！

下午回到佛教學系，進行金頭腦搶答遊戲，以佛學知識為題目，進行一連串緊張刺激的搶答，不只學生分組輪番上陣，老師們也壓軸上場，將活動氣氛推到最高點。最後以茶席與琴音舒緩情緒，茶道老師邱秋微在數月前已為佛教學系培育十多位種子茶師，每一桌茶席皆奉上滿滿的誠意與茶香。

佛光大學何卓飛校長表示，「佛法盃」是佛大與法鼓學校的傳統性交流賽事，透過運動、藝術及學術上的交流，以實踐兩校創辦人對於人間佛教的精神，相信透過這樣符合現代年輕人的方式切磋互動，在佛教大學之間能夠相互學習交流是非常好的成長方式！