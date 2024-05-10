夢想淘心室5月7日【創時空】邀請桃園城市紀錄片入圍導演彭信加至節目中作客。從小到大彭信加因為經常變更住所，因此總是來不及好好的與剛交到的新朋友道別，為了想留住那些美好，他選擇用鏡頭記錄下每個重要時刻。

彭信加提及自己之所以被紀錄片吸引，是因為高中時參加一場邀請著名的紀錄片導演楊力州的講座，講座中播放「青春啦啦隊」影片。讓他感到驚訝的是，原本以為會是一部無聊到會讓人想睡覺的紀錄片，但班上卻沒有人睡著，反而是很專心地看完，當時自己不經感嘆:「紀錄片是很有故事性的，可以說很多真實有趣的事情。」也是自那時起，埋下了一顆成為紀錄片導演小種子。

至今為止，彭信加拍過的人物有消防員、小說家、職業摔角選手……等，之所以會選擇這些題材全是源自於生活，從身邊的人物尋找故事。像是之前的作品《葉桑-落日餘暉》的主角便是教會的阿伯，《夢想擂台 拳力出擊》的道場則離自己的家不到十分鐘的距離。無論何時何地，他都念著拍攝，就連當兵都選擇去消防隊做替代役，他認為消防隊可以捕捉到更多的畫面。拍攝紀錄片讓彭信加在接觸被拍攝主角時，能夠學習別人有而自己卻缺乏的特點，又或者是有了其他的感悟，與之後發生許多有趣的事情。

記憶深刻的是大學時期的他，選擇大眾傳播的新聞組，後來報考台南藝術大學的影像紀錄研究所時被主考官問到「紀錄片和新聞的差別是甚麼?」當時的他因回答不出來而遺憾落榜。今時的他倒是有了自己全新的見解。相較於新聞在短時間內快速的找到素材，在一兩分鐘內說完一個故事，紀錄片就無法如此有效率地完成。在傳遞訊息時，新聞像是讓別人「知道」一件事，紀錄片則是讓別人「感受」一件事。

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