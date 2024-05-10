為鼓勵教師持續研發原住民族文化教育教材，教育部國教署持續舉辦「原住民族文化優良教案甄選」競賽，鼓勵高級中等以下學校教師導入原住民族歷史正義與轉型正義、正名、人權、法治教育，培養學生具備人權關懷、公民意識，促進社會達成理解、尊重與和諧。

國教署說明，本競賽自109年度開辦至今共徵得近450件教案，為現場教育人員提供原住民族文化教材教法的典範。以112年非實驗教育類國中階段特優作品「媒體眼中的獵人」為例，該作品由嘉義市立民生國中教師黃家珊及嘉義縣立大吉國中教師姜威良跨校共同設計，透過不同的事例，帶領學生檢視媒體眼中的原住民族議題，並利用「小小辯論會」活動，鼓勵學生討論與表達不同的觀點與立場，進而認識與尊重原住民族文化。

另外，實驗教育類國中階段特優作品「榮耀的印記/文面文化」則由新竹縣立尖石國中教師謝美如、李佳真及國立基隆高中教師張艾潔跨校、跨區共同完成，從「文面的意涵」、「文面的歷史脈絡」切入，再藉由「文面的工具」、「文面的形式」傳遞文面精神，延續泰雅文面文化；非實驗教育類國小階段特優作品「上山打獵去-魯凱族狩獵文化與數學」，從「獵區與獵物」的文化知識以及「距離、時間、速率」的數學概念著手，進而展現部落階層制度的表徵，並傳承原住民族傳統狩獵文化的精神。

國教署表示，113年度「原住民族文化優良教案甄選」以國小、國中、高中三個教育階段分類，歡迎有志推動原住民族教育的現職教師、大專院校師資培育學生、相關教育人員或團體把握機會報名。

113年度競賽報名即日起至6月14日（星期五）止開放徵件，更多資訊可至「原住民族教育資訊網」（https://ieiw.k12ea.gov.tw）查詢，歡迎踴躍報名。