國立暨南國際大學校園內由觀光休閒與餐旅管學系栽種的咖啡園聲名遠播，日前桃園市龍潭啟智教養院的院生來到暨大參訪，從咖啡樹、咖啡烘豆到沖煮咖啡的食農體驗過程，無意間發現啟智院生們對泡咖啡到喝咖啡具有濃厚的興趣，而安排了這趟充滿咖啡的療癒之旅。

龍潭啟智教養院的院生總計有21名，年紀從20歲到60歲皆有，院生家長特別租用一部遊覽車參加這趟暨大咖啡食農體驗之行，。暨大觀餐系實習咖啡廳特別安排了咖啡園的初體驗，由管理學院的研究生教導院生們咖啡豆烘焙、沖煮與品嚐，還讓院生將200克的咖啡豆烘成174克的淺焙豆，最後教導他們如何把烘焙的咖啡豆做成濾掛式咖啡包，完成後的成品讓院生帶回家。

暨大觀餐系實習咖啡廳特別安排了咖啡園的初體驗。（照片/暨南國際大學提供）

龍潭啟智教養院老師柳時雨表示，這些院生一半以上都喜歡喝咖啡，對於一杯香氣四溢的咖啡到底怎麼來的是完全不清楚。教養院的老師意外發現，只要是沖煮咖啡或喝咖啡的時候，這些院生們的精神情緒都顯得特別高昂，而且專注力也明顯比較集中，很訝異這些院生們的反應，開始聯想到咖啡與療癒是否有密切關係。

柳時雨老師指出，會開啟這趟咖啡療癒之旅，是因為看到媒體報導，暨南大學是全國唯一專精在咖啡教學與研究的大學，而觀餐系的鄭健雄教授更發表過咖啡與身心療癒的專文，因此抱著試試看的心情聯絡，沒想到得到鄭教授的熱情邀訪，才有了這一趟讓院生收穫滿滿的咖啡療癒之行。

過程中多數院生都很投入在咖啡園導覽和烘豆體驗，除了新鮮感，現場的咖啡香更是院生喜歡的氣味，在烘焙過程中的神情也顯得格外專注。（照片/暨南國際大學提供）

過程中多數院生都很投入在咖啡園導覽和烘豆體驗，除了新鮮感，現場的咖啡香更是院生喜歡的氣味，在烘焙過程中的神情也顯得格外專注。老師們強調，這不只是院生人生第一次的咖啡體驗，也讓老師們體驗從未有過的感觸。

無償接待教養院的鄭健雄教授表示，咖啡從採摘、製作、烘焙、沖煮的過程，以及咖啡飲品本身，很多實證研究都顯示具有讓人心情放鬆的效果，也有人認為具有很好的投資報酬率，而這種放鬆身心靈的效果是喝咖啡或體驗咖啡烘焙沖煮過程中給人的一種療癒感。

暨大校長武東星表示，暨大觀餐系咖啡特色課程貫穿學士班到碩博士學程，是台灣唯一集教學、研發、行銷的一條龍式大學。這個能量能夠被社會看到，甚至為社會所用，顯示暨大在落實大學社會責任上的成果得到社會大眾的肯定。