佛光大學未來與樂活產業學系學生於5月9日上午，至蘭陽仁愛之家進行按摩專業服務。現場共近90位長者參與，由修習樂活系呂萬安老師「腳底按摩基本手法與腳底按摩調理手法」，及汪雅婷老師「經絡養生與保健」的42位同學服務。
同學們在課堂上即有實務練習按摩知能，本次前往仁愛之家服務，更是為了進一步測試自己的專業能力在外界的接受度，並訓練人際互動能力。服務過程中替第一次見面的長輩服務，包括按摩、教學及聊天，考驗同學的實務操作、專業知識、表達能力、親和力與臨場應變能力。
服務開始不久，長輩們就不斷為同學比讚。學生的技法得到普遍的肯定，幫助長輩長年的痠痛得到緩解、精神氣色變好，或是得到放鬆想休息等等。同學的認真與誠懇也讓長輩倍感溫馨，感覺就是祖孫的相處。隨著服務的進行，長輩越來越有活力，臉上笑容不斷，同學們得到即時的正向回饋也更為投入。
服務結束後，長輩們紛紛給出高評價，也表示同學們非常專業，按摩對長輩很有幫助，希望下次再來。仁愛之家執行長妙志法師也特別嘉許同學的優質表現。同學們更是收穫豐富，不僅感受到長輩們的親切可愛、自己學有所用的成就感，也發現自己在技法專業與客戶服務等面向可以持續學習之處。此次進入真實場域，也讓同學體會到課堂演練和實際情境的落差，各種意料之外的狀況也都是最好的經驗。
老吾老以及人之老，本校與蘭陽仁愛之家同屬一宗，樂活系的輔助療法專長發揮於長輩服務上，更是雙方皆獲益的佳事。未來雙邊將持續合作，對於長輩的身心健康，以及年輕一輩見證健康老化的示範，都是有助益的事。
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