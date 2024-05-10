佛光大學未來與樂活產業學系學生於5月9日上午，至蘭陽仁愛之家進行按摩專業服務。現場共近90位長者參與，由修習樂活系呂萬安老師「腳底按摩基本手法與腳底按摩調理手法」，及汪雅婷老師「經絡養生與保健」的42位同學服務。

同學們在課堂上即有實務練習按摩知能，本次前往仁愛之家服務，更是為了進一步測試自己的專業能力在外界的接受度，並訓練人際互動能力。服務過程中替第一次見面的長輩服務，包括按摩、教學及聊天，考驗同學的實務操作、專業知識、表達能力、親和力與臨場應變能力。

佛光大學未來與樂活產業學系學生至蘭陽仁愛之家進行按摩專業服務，現場共近90位長者參與。(照片/佛光大學提供)

服務開始不久，長輩們就不斷為同學比讚。學生的技法得到普遍的肯定，幫助長輩長年的痠痛得到緩解、精神氣色變好，或是得到放鬆想休息等等。同學的認真與誠懇也讓長輩倍感溫馨，感覺就是祖孫的相處。隨著服務的進行，長輩越來越有活力，臉上笑容不斷，同學們得到即時的正向回饋也更為投入。

服務結束後，長輩們紛紛給出高評價，也表示同學們非常專業，按摩對長輩很有幫助，希望下次再來。仁愛之家執行長妙志法師也特別嘉許同學的優質表現。同學們更是收穫豐富，不僅感受到長輩們的親切可愛、自己學有所用的成就感，也發現自己在技法專業與客戶服務等面向可以持續學習之處。此次進入真實場域，也讓同學體會到課堂演練和實際情境的落差，各種意料之外的狀況也都是最好的經驗。

老吾老以及人之老，本校與蘭陽仁愛之家同屬一宗，樂活系的輔助療法專長發揮於長輩服務上，更是雙方皆獲益的佳事。未來雙邊將持續合作，對於長輩的身心健康，以及年輕一輩見證健康老化的示範，都是有助益的事。